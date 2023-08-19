香港近年刮起移民風，不少遠走他鄉的人都愛自我「洗腦」，說香港再無希望，此地的樓市已然崩盤、金融業風光不再、零售市場一片死寂，光聽這些聲音，外人不知就裏，恐怕會以為維港兩岸正在陸沉，但現實當真是這樣嗎？

瑞士金融機構公布最新的《全球財富報告》，若以人均財產折合港元計算，瑞士以536.4萬元排行第一，美國以431.6萬元排行第二，香港以431.5萬元排行第三。美國與香港僅差1,000元，兩者接近是並列第二。原來經歷了反修例風波、美西方國家對香港的多番制裁，再加上連續3年新冠疫情的打擊，獅子山依然屹立，本城人均財富的數量還是傲視國際。

所謂「人望高處，水往低流」，香港人要移民，按理應該移往更好、更富裕的地區才對，但原來世界上沒多少地方，能比香港更容易創造財富。遠的不說，單看筆者身邊的移民朋友，不少人到了當地便要做「量地官」，即使能夠找到工作的，十居其九收入都比香港低，既是如此，移民當真是好的選擇嗎？

外移的香港「黃絲」大多會辯稱，此地人均財富高只是表面現象，但社會貧富懸殊嚴重，人們又愈來愈欠缺自由，因此香港實在不宜久留，應該趕快出走。「黃絲」們動輒高舉美國體制，但為甚麼美國的人均財富跟香港是一樣高？讓我老實告訴你，那是因為美國的貧富懸殊跟香港同樣嚴重。世界的頂級富豪大多匯聚於美利堅，可是普通的美國人生活並不寬裕，當地的「月光族」恐怕比香港還要多。

你更別相信歐美國家會比香港自由，且看前白宮主人特朗普，就連他也正在面臨政敵的司法追殺，說不定很快就要身陷囹圄、痛失自由呢！