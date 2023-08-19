「飯來張口，衣來伸手」已是回歸以來香港的寫照，自2003年中央開放個人遊計劃以來，香港便養成了事事指望「阿爺」打救的惰性。個人遊高峰期，香港一年有逾5,000萬內地旅客人次訪港，各行各業「躺着也賺錢」，造就樓股雙飛。但隨着經濟模式改變，加上3年疫情打擊，繼續倚賴個人遊振興經濟，顯然不切實際。

港府早前公布第二季本地生產總值（GDP），增長放緩至1.5%，未能承接第一季升勢，按季更下跌1.3%，表現令人失望。全年經濟增長則由原先預測的3.5%至5.5%，調整至介乎4%至5%。換言之，餘下兩季至少要有5.8%經濟增長才能達標。港府樂觀地認為旅遊業繼續有高速增長，能夠帶動經濟在下半年反彈。但旅遊業是否真是打救經濟的萬靈丹，不由人不疑問。目前旅客量回復到疫情前約七成水平，當中超過八成為內地旅客。港府由是指望內地客撐起本港經濟，重溫個人遊高峰期的好夢。然而，經過疫情衝擊，內地旅客消費模式改變，他們來港更着重文化深度遊，例如會到麥當勞道、快富街、油麻地警署、堅尼地城新海旁打卡，這些在香港人心中萬沒想過成為爆紅景點的地方，偏偏成為新一代內地旅客尋寶之地。

旅客來港當然會消費，但打卡不用錢，過去蜂擁名店爆買的熱鬧場面亦不復以前，人均消費減少是不爭的事實。既然內地旅客喜好文化深度遊，但港府和業界又有沒有配合呢？單是堅尼地城新海旁，旅客打卡往往造成人車爭路，險象環生，在在需要港府增設配套配合，惟至今未見改善。

至於業界又有沒有爭氣呢？屢有內地旅客投訴在茶餐廳用膳受到不禮貌對待，更有傳媒放蛇，刻意用普通話點餐，結果遭店員嘲諷一番。更不必說，有些商店專劏遊客，斤變両、賣假貨屢見不鮮，做臭香港個名。的士司機亦是「臭名遠播」，時有揀客拒載、濫收車資問題，往往令旅客對香港留下極壞印象。

港府同樣不思進取。郵輪碼頭大而無當，配套全無，早前鬧出無車接載旅客出市區的笑話。事實上，隨着內地發展一日千里，香港優勢大不如前，論科技先進，香港輸內地九條街；論友善好客，香港更是朝相反方向發展。各行各業視「阿爺」打救為理所當然，彷彿欠了香港一般，卻鮮有人捫心自問我們能夠回饋甚麼？如何做到有進步具競爭力？

幸福不是必然。過去國家飛躍發展，香港有背靠祖國的優勢，加上中央惠港政策源源不絕，的確令香港不用付出就能收穫一切。但今時不同往日，在中美角力愈演愈烈的大環境下，美國動輒對華提出制裁，香港斷難獨善其身。何況內地經濟陰晴不定，多個大型發展商財困，地方債務急增，中央未必再有餘暇兼顧香港。港府以至每個市民必須想一想，飯來張口、養懶骨頭的好日子還能維持多久。