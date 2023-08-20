正論：經濟已呈疲弱　撤辣對症下藥

本港疫後經濟復甦緩慢，早已落後於鄰近地區，又逢內地房地產債務爆雷，中港經濟一脈相承，香港自然難逃池魚之殃，樓市更是首當其衝。外界普遍預期，本港樓市下跌的趨勢經已形成，樓價更有可能下跌兩成，批評樓市辣招早已不合時宜，紛紛呼籲港府撤除辣招。奈何港府墨守成規，對經濟變化視若無睹，堅拒撤辣，未來樓市恐怕長期尋底。

港府早前公布今年第二季實質本地生產總值，按年增長僅1.5%，雖與早前預估數字一樣，惟遠低於市場原先預期。港府又修訂了全年經濟增長預測，由早前估算的3.5%至5.5%，修訂至4%至5%，惟市場繼續看淡，認為受內地經濟下滑衝擊，以及在高息環境拖累投資意欲等因素影響，本港經濟今年增長最終可能只有1%至2%。

市場看淡本港經濟，與樓市疲弱不無關係。股市與樓市是本港經濟重要支柱之一；在股市方面，港股指數與交投表現持續低迷，恒生指數上周五收市失守萬八點大關，單計8月至今，累計最多跌了10.85%，不但跑輸外圍主要股市，港股市值亦已蒸發逾2.7萬億元，金融業早已岌岌可危。至於樓市，港府多年來無視外界訴求，緊攬辣招，以致二手樓市場一直插水，甚至連新盤也要劈價出售；樓市長期尋底，也導致土地拍賣成交價大減，甚或接二連三流標，已影響港府賣地收入。股市與樓市同時呈現疲態，試問市場又如何不看淡？

昨日再有行會成員兼立法會議員發聲，促請港府調整或暫緩樓市辣招，甚至形容若政府認為不能改動一貫政策是「廢話」，可謂是一語中的。凡政策必有利弊，施政理應因時制宜，方能對症下藥；當年設立辣招的目的在於穩定樓價、打擊炒賣；如今別說是炒賣，在辣招與加息雙重夾擊下，就連市民置業也趨向審慎保守，辣招早已不復存在意義；況且，樓市辣招也妨礙外地人才來港落地生根；撤辣正正可以吸引高端人才來港，比起官員頻頻外訪演講游說，似乎更具成效。

港府無視金融及地產困境，幾乎把復甦的一切希望，賭在吸引旅客來港帶動消費之上，卻又忽略了旅遊業運力及接待能力尚未恢復；結果赴港人流增加，各行業卻因缺乏人手無力消受、見財化水，這也是復甦緩慢的關鍵因素之一。更有甚者，當局未準確掌握旅客出現心態上的轉變，卻又投入了大量公帑先後舉辦「你好，香港！」、「開心香港」等活動，試圖省靚招牌，最終成效甚微，甚至因為多場活動安排不周，令本港淪為國際笑話。

如今又有官員豪情壯志，聲稱要搞活搞旺夜市，以「夜經濟」帶動旅遊及地區消費，惜至今未見任何實質措施，甚至連推動夜市的先決條件，治安仍未整頓，後續還有一大堆諸如噪音、交通等問題尚待解決，坊間只能空自着急。最怕是擾攘一大輪後，港府又拿出離地萬丈的方案，無助於推動復甦；市民再也經不起這般折騰了。