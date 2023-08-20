娛圈單打：天后義氣仔女　難敵黑幕重重

已故天后李玟（CoCo）雖已化作輕煙，惟是非並未歸於塵土，最新更爆出被內地真人騷《中國好聲音》欺侮，甚至有學員一度仗義發聲力挺，但在疑似被施壓下噤聲。CoCo兩個家姐亦不欲多言，只表示「事實CoCo在視頻裏面都說了」，留下更多問號。

網上先是流傳一段疑似CoCo生前控訴節目組內幕的語音檔，聲淚俱下說於酬勞不知多少，以及即將做乳癌手術之下，也寄望能夠幫助節目中的歌手，最後卻因為質疑賽制不公而被工作人員拉下舞台。事實上，身為導師的CoCo，錄製節目期間，已因為學員被不公平「篩走」而勃然大怒，需要工作人員安撫情緒，語音檔內容是否如節目組所說「被惡意剪輯」，大家心中有數。

其後更有《好聲音》學員發聲，聲稱節目組非常黑暗，「總決賽前十名的名次都可以買」，力撐CoCo所言非虛。但耐人尋味的是，翌日他即清空微博並發聲明向節目組道歉。

講真，內地真人騷被指造假其來有自，輕鬆如《浪姐》一類節目，也被行內人踢爆一切早有劇本，某些姐姐被杯葛，某些姐姐人緣佳，俱是早有設定，無非為了製造話題，推高收視。至於《中國好聲音》早在2012年已經開播，歷年來捧紅不少偶像，導師更是明星級，連周杰倫、陳奕迅也請得動，可見吸金力和出手同樣驚人。利之所在，當中會不會有貓膩，你話呢？

CoCo是義氣仔女，鬼妹仔性格，自然不可能輕易接受不公平和不獲尊重的情況。只能說，這類真人騷，大家當娛樂就好，認真便輸了。