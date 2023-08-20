毛澤東時代提出過「備戰備荒為人民」的口號，目的是要和美蘇兩霸打仗。新中國剛成立，抗美援朝打了3年，這場仗打出了中國人民的無畏、不屈和威風。上世紀60年代，台灣在美國支持下不斷叫囂反攻大陸，美國U2高空偵察機三天兩頭飛抵中國大陸上空，軍事偵察和挑釁。台灣空軍的「黑貓隊」也時常竄飛大陸，最深入時到了河南開封。後來解放軍戰機用導彈擊落U2，美國才不敢飛入大陸。

其後中蘇關係全面鬧翻，在珍寶島打仗；蘇聯「陳兵百萬」中蘇邊境，並起了用核武器打擊中國的妄念。那時是新中國處於最危險的被美蘇兩個超級大國軍事包圍、封鎖，隨時爆發大戰的時期，然而中國沒驚過！毛澤東又提出「深挖洞、廣積糧、不稱霸」，準備打核大戰。

和這段歷史相比，現在美國對中國的打壓、軍事挑釁、戰爭威脅算個屁！以為這就能嚇倒中國，想甚麼呢！不過，帝國主義的本性和霸權主義的狂妄，總會讓老美要試一試，要試多次。從特朗普到拜登政府，試了多次，連連碰壁，吃盡苦頭，還是不甘心，而且愈試愈驚，碰壁愈多愈驚，深憂現在中國這塊硬骨頭就啃不動，今後就更啃不動，有朝一日中國更會「爬頭」——這是必然的，而且是時間不會太久的——如此可怕的後果，美國不敢想像。

而美國最不能容忍的是，中國強大後會取代美國的霸主地位。儘管中國無數次的講永遠不稱霸，講太平洋足夠大，容得下中美兩國的發展，但山姆大叔就是不信，就是要用自己的稱霸之心度中國的不稱霸之腹。它的這副心腸，是從帝國霸權和宗教信仰「強迫症」、「憂患意識」的娘胎裏帶出來的，是不可改變的基因承傳。現在美國最恐懼的是時間不在它那邊，時下打不倒中國，今後就更打不倒中國；現在不能威脅中國，今後就要被中國威脅。這種恐懼，將令美國會先下手為強，鋌而走險，與華決戰。