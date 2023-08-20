台灣副總統賴清德參加完邦交國巴拉圭的總統就職禮後，已在日前返回台灣。但據網上流傳，巴拉圭政府在賴清德訪問期間，竟邀請了一批假學生參與台灣援助的巴拉圭科技大學項目現場活動，意圖掩蓋空殼學校真相；同時又獅子開大口提出數百萬美元的新援助要求。雖然台灣外交部聲言網上的訊息不實，但有關內容圖文並茂，估計十之八九是真的。

猶記得李登輝和陳水扁時代，台灣大灑金錢搞外交，結果元氣大傷。馬英九2008年上台後，與大陸「外交休兵」，台灣的邦交國數量才沒有持續減少，一直維持在20餘個。蔡英文執政後，台灣當局又力推「援外計劃」和「金錢外交」，試圖不斷鞏固與友邦的互動，藉以維持台灣為「主權獨立實體」的幻象。此舉除了令邦交國如巴拉圭不斷提出無理的金錢援助要求，大陸方面也同時發功，令台灣邦交國陣營日漸鬆動，紛紛投向北京，目前台灣只餘下13個邦交國。

我多年前曾經參加一個台灣考察團，剛好有機會與台灣外交部官員交流。當時我曾質問台灣有何政策挽留邦交國，該名官員回答說，大陸有100多個邦交國，支出龐大，如果要再拿出額外的金錢援助其他國家，肯定不如台灣。言下之意，是台灣有足夠財力與北京鬥搶邦交國。

台灣這種想法實在太過樂觀。按照目前大陸的實力，稍微動用小量資源就足以令台灣的大多數邦交國「移情別戀」。北京當局按兵不動，只是不為而已。最明顯的例子是梵蒂岡，近年中梵不時協商關係正常化，只要北京一聲同意，梵蒂岡便會與台「斷交」改投大陸。可以說，一切主動權都在北京手上，台灣再搞「金錢外交」，注定會以失敗告終。