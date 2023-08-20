近日大陸與菲律賓為仁愛礁展開對峙，美國揚言將為運送建材加固仁愛礁擱淺船隻的菲艦護航，似乎中美將為這個島礁正面對決。有人認為，如果中美必須正面交鋒，那麼與其在台海開打，倒不如在南海對大陸更為有利。

這種論點在於，大陸在南海經營多年，建造不少基地，也有大量船隻巡弋，實力相當雄厚；相對而言，菲律賓本身海軍與海巡實力孱弱，美軍雖強大卻鞭長莫及，僅能偶爾派航母戰鬥群助威，若雙方非得一戰，海域遼闊的南海顯然對大陸較為有利。反過來說，若衝突發生在台海，沿岸皆是大陸的精華地帶，一旦遭受攻擊，必將承受極大的損失。所以萬一迫不得已要和美軍一戰，選擇在南海與美國攤牌，對大陸來說顯然比在台海有利得多。

看似言之成理，卻忽略了中美兩國都是核武大國，本就會盡量避免直接正面發生衝突，若是美國會選擇攻擊中國艦隊或本土，那其實代表美國已決定對中國全面開戰，甚至不惜打一場核戰爭。真是如此，戰爭在南海或是台海爆發，根本毫無差別，因為那就是第三次世界大戰，人類文明就算沒有徹底摧毀，勢必也將大幅倒退。

中美不能直接發生戰爭，就跟美國不願派軍進入烏克蘭對抗俄軍是一樣的道理，沒有人會獲勝的戰爭打起來有甚麼意義？所以美國儘管動作頻頻，甚至派遣列根號航母戰鬥群在南海幫菲律賓掠陣，卻並沒有如它自己所宣稱般的硬闖，而只是擺出姿態，虛張聲勢罷了。大陸目前的戰略也相當明顯，那就是不斷厚植自己的實力，讓美軍感受到愈來愈重的壓力，當美軍感到自己的安全不能獲得保障時，就會逐漸採取退卻的態勢，如此南海和議才能重啟，地區穩定才會來臨。