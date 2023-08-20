美日韓三國峰會喺美國馬里蘭州大衞營登場，被喻為歷史性，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅商討永續三邊合作，使之制度化以應對北韓威脅及中國挑戰。拜登政府動作多多，此前已聯同英國、澳洲組成AUKUS，協助澳洲建立核動力潛艇艦隊。此外，菲律賓敢於藉一艘擱淺咗24年嘅殘破軍艦向中國宣示主權，唔通真係食咗豹子膽？菲律賓作為亞洲區內三流小國，軍力薄弱，國家又窮，斗膽向中國叫板，係人都知係美國在背後撐腰！

呢，中國外交部發言人表示，亞太地區係和平發展嘅高地、合作發展嘅熱土，絕不能再度成為地緣爭奪嘅角鬥場，並強調拼湊各種排他性小圈子、小集團，把陣營對抗及軍事集團帶入亞太地區嘅企圖不得人心，勢必招致地區國家嘅警惕及反對。

事實上，美國自知國力已非昔日「要打誰就打誰」嘅強橫！有論者指出，從俄烏之戰來看，只要對手係體量接近嘅大國，例如俄羅斯，美國便不敢與其直接發生衝突，只會煽風點火鼓動戰爭，然後假借他人之手為美國利益而戰，戰火並非發生在自己國土，滿目瘡痍也是人哋國家，山姆大叔真係「高招」！如今高調把日韓拉入局中，因為要確保美國能夠避免和中國開戰；所謂美日韓共同防禦機制，實質係要日韓保衞美國在東亞嘅利益。

若然台海果真爆發戰事，美國又可照辦煮碗以烏克蘭模式打代理人戰爭，將日韓推上前線撐台灣，再威逼利誘北約參戰，以持久戰拖垮中國，既可達到目的，又不費一兵一卒，犧牲盟友利益向來係美國嘅「待友之道」！美國變招，製造日韓菲等小鬼，有道是「小鬼難纏」，可見其外交政策善於變通，中國會否被煩死而失了方寸？