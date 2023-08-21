以色列極右翼政府推行的司法改革，在社會裏引起的抗議依然強烈，政治因而嚴重分化。改革要求以立法機構的政治投票來凌駕司法的獨立權，反映以色列極右派政治勢力，包括極端保守的猶太教教派，正企圖以集中投票的能力來借立法選舉制來篡奪司法權，目的是將法律修改以推動宗教極端主義和社會的保守反動。即使以色列出現有史以來最大規模連續的民間抗議活動，亦不能改變在議會裏佔多數票的右翼政府變革的決心。由此而在社會裏產生出強烈的無力感和政治放棄。

據說，司法改革使以色列不少新創企業和科技人才外流的趨勢加強。以往以色列企業多去美國，一是為了股市上市的融資；二是集中往美國國內的免稅州郡，如特拉華州，都是為了經濟因素。今次企業和人才外流，卻是由國內政治因素迫使。

以色列在政治上依靠美國，但並不盲從，反而憑着猶太人在美國政經的實力，表現得頗為獨立。在國際上，與俄羅斯、中國亦有相當密切關係。近年因經濟發展乏力，即使科研創新在國家超高的投資下依然出色，IPO的成功卻並未帶來經濟的大收益，只益了初創企業的少數人和在美上市後對美國產業的作用。以色列開始討論與中國合作，把當地初創的科研成果與中國廣大市場和生產力結合，以形成更大的經濟效益。

烏克蘭戰爭應該是暴露了美國、西歐的問題和弱點，以色列的企業、人才未必會全面傾向於美國西方，可能來華發展的傾向更為提高。而在烏克蘭戰爭中，烏克蘭的人才被歐洲各國爭奪，以色列人才外流，亦會引起各國的爭奪。

中國在戰前爭取了不少烏克蘭科技人才到華工作，但數額有限，比不上在戰爭中歐洲爭取的烏克蘭人才。而今次以色列政治危機引發人才、企業外流，中國好應趁勢招攬吸納，即使能爭取的數目不如美國，也會對中國吸納國際人才、推動科研發展有大作用。以色列的科研發展，關鍵在90年代蘇聯、東歐的猶太科研人才回流。中國現時除了在美華人回流，也應爭取其他各國人才，以壯大國際化的科研和發展能力，用人才來與美國西方抗衡。

香港作為中國的國際都會，也好應走在前線，爭取海外各國的人才，不是守株待兔，而是應該主動出擊，有重點有戰略地爭取。