中國人不必害怕美國，但也不能輕視美國，美利堅的國力經多年積聚，實在不宜小覷。俄羅斯與烏克蘭戰爭開展後，華盛頓全力挺烏，將大量常規武器輸往基輔，但因為烏軍消耗甚巨，美國的軍火生產商像是無以為繼，據說近日頻頻叫苦，指長此下去，很快便會燒光多款武器的儲備。

好些親華的評論者聽到上述消息，不禁喜上眉梢，說原來美國的軍事生產力如此不濟，甚至有激進的意見認為，中國大陸宜趁此機會，一舉收復台灣，山姆大叔就算想出手阻撓、願意對華開戰，也未必有足夠的槍炮可用。

且不說美國常規武器快將耗盡的傳聞未必是真，即使確有其事，你也不能因此而看輕老美。莫說是今天的美利堅，那怕是第二次世界大戰期間，在短短4年之內，美國便生產出29萬架戰機，平均每天約200架。你知道今天中國解放軍的現役戰機，合共有多少嗎？答案是約3,800架。假如美國的武器生產力回復到二戰時期，機器全面開動，按理只消約19天，便能生產出3,800架戰機，跟解放軍現役戰機的數量相同。

目前中國完成生產的航空母艦共有3艘，在二次大戰時期，美國擁有的航母卻高達150艘，其中單計大型航母也有26艘。這便是美國真正的戰時生產力，而且是70多年前的事，如果今日的美國全力以赴，武器生產力將會達到何等水平，恐怕只有上帝才知道。

筆者這樣說，不是要長他人志氣，而是希望一眾的親華論者，要認清客觀事實，不要頭腦發熱，更不要過分自我膨脹。就算中國當真無懼與老美一戰，我們也得先了解這個對手的真正實力究竟是如何。