美媒報道，由於烏克蘭反攻陷入僵局，令高層官員意見分裂成兩派，雙方就繼續推進還是放棄反攻展開激辯，總統澤連斯基陷於兩難。更甚的是，有指美國情報機構對反攻作出了悲觀評估。從種種迹象看來，烏克蘭情況未許樂觀。

雖說烏克蘭領導層中，一派認為應鞏固現時有限的戰果，為預期的俄軍秋冬攻勢做好準備；另一派則主張繼續推進，並把任何批評斥之為「源於誤解」，盡展專橫。那麼，有沒有人怯於好戰分子的氣燄，才不敢直接提及「議和」？要知道，美方有官員指烏軍在冬季繼續攻勢，士兵保暖、儲備食物及彈藥等，將變得十分困難。換言之，養精蓄銳「大戰在冬季」，很可能只是一廂情願。

不僅澤連斯基在攻守之間拿不定主意，連美國亦是猶豫不決，害苦了烏克蘭。烏方日盼夜盼的F16戰機，蹉跎一大輪，上周先有烏克蘭空軍發言人伊納特承認，無望在本年秋季或冬季接收美國製F16戰機；接着輪到英媒報道美國保證將加快轉讓申請審批；未幾又有荷蘭及丹麥證實獲美國批准，在烏空軍機師完成訓練後，向烏國移交戰機。撇開伊納特稱俄羅斯試圖摧毀烏軍飛機及機師，因為烏軍機師造成太多麻煩，是否在耍嘴皮，惟有一事可以肯定，空軍無戰機，話之你曉飛。美國何以在訓練機師與轉移戰機事項上好整以暇呢？

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內雖是主攻派，但連他也坦言烏軍需要彈藥、武器、防空系統、電子戰系統及遠程掃雷設備，可見美西方雖已拱火澆油，但資源仍匱乏。在老大哥的操控下，烏方應否對這一場不許勝又不許敗的戰爭作出止損？報道指戲子總統對退守有保留，因擔心「承受嚴重政治後果」。英國史學家李德‧哈特說得對，「戰爭是人類最大的蠢行。」