俄烏戰爭持續超過一年半，美國官員估計，兩軍傷亡已接近50萬人，這還未包括平民；無可否認，這場消耗戰已導致俄烏雙方元氣大傷；即使美方咬定俄軍傷亡佔多數，惟兩國國力懸殊，烏克蘭若非背後有北約撐腰，早已敗下陣來。

歐美聲稱軍援烏克蘭是為了國際公義，惟明眼人都能看出，戰爭之所以會爆發，是源於北約東擴引起。毫不誇張地說，在這場戰爭中，烏克蘭不過是在擔任歐美的代理人。與其說軍援是為了公義，倒不如說歐美是在承擔責任。然而，北約官員日前的一句提議，徹底寒了烏克蘭人的心。

本來，北約表明不會在俄烏戰爭結束前，接納烏克蘭加入成為成員國，已教烏克蘭人忿忿不平；北約秘書長辦公室主任延森日前出席在挪威舉行的會議期間，竟提議烏克蘭可向俄羅斯割讓部分領土，以換取和平及獲得北約成員國資格；事件曝光後，烏克蘭官員隨即傾巢而出，群起批評上述建議荒謬，強調絕不接受。基於輿論壓力，延森很快便就事件道歉並收回言論，又指上述建議只是在廣泛探討俄烏未來可能出現的狀況，強調是否與何時進行和平談判，應由烏克蘭自行決定，甚至盛讚烏軍抵抗俄羅斯的英勇表現，試圖挽回烏克蘭人的歡心。

雖說延森的言論多少有點長他人志氣，滅自己威風，惟坦白說，相比起烏方不斷叫囂的擊退俄軍、消滅莫斯科政權、讓俄付出代價等，割地求和顯然來得更實際。畢竟俄羅斯是擁核國家，欲從外力瓦解俄羅斯，必然受核武打擊。不過，就算是至理名言，就算是「當局者迷，旁觀者清」，基於延森北約官員的身份，有些話其他國家官員說得，他還是說不得。如上述所述，烏克蘭可以說是為了北約才遭入侵，若北約要求烏求和，這不是出賣，又是甚麼呢？

話說回來，延森這番話並非無的放矢，而是北約部分成員國的真實心聲。縱然成功阻止了俄軍推進，但若烏軍收復所有失地，擊退俄軍，歐美國家還需要更多更先進的軍援，甚或北約直接出兵，方有可能成事；一旦這樣做，難保北約不會遭受俄軍核打擊，掀起核戰。況且，軍援就算不是無償，烏克蘭也難以在短時間內償還，繼續支持烏克蘭打下去，歐美國家自身元氣也會受損。在中國經濟支援下，俄基本具備與歐美打消耗戰的條件，打下去只會兩敗俱傷。

更重要的是，歐美早已達到推動內部團結、消耗俄羅斯國力的目的。何況，歐洲早已反應過來，所謂的鋼鐵洪流不可能也沒能力全面入侵歐洲，讓烏克蘭割地求和，將令俄烏結下百年難解的仇恨；今後，只要烏克蘭不滅亡，將成為最強力的屏障，俄羅斯勢力就不可能逾越雷池半步，歐洲安全也得到保證。只是為難了烏克蘭總統澤連斯基，一旦割地，意味着他將由英雄的神壇上墮落，淪為罪人。澤氏又怎麼可能會答應呢？