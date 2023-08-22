信言不美，美言不信，講真話一向不容易。北約有位官員提議，烏克蘭可向俄羅斯割讓部分領土，以換取加入北約。此言論受到烏方猛烈抨擊，不得不公開致歉。實際上，這個提議不是沒有道理，俄烏戰爭曠日持久，烏軍反攻徒勞無功，損失慘重，想擊敗俄軍收回失土，無異於癡人說夢。戰爭繼續拖下去，雙方都沒有好處，對烏方傷害最大，歐盟諸國愈來愈不耐煩，如今連北約官員也表示厭戰，烏克蘭還能撐多久？

白羅斯總統盧卡申科認為，俄羅斯已經實現特別軍事行動主要目標，衝突結束後烏克蘭很難再威脅俄羅斯，現在是時候談判，如果烏克蘭繼續作戰，將失去更多土地。甚至美國情報機構也承認，烏克蘭反攻可能無法收復失土。其實不是可能，而是肯定無法收回失土。據美媒報道，中情局局長伯恩斯明知烏克蘭前景黯淡，依然支持總統拜登的無限期軍事援助，目的只是為自己爭取更高職位。伯恩斯最近獲拜登提拔成為內閣成員，可見相關報道並非無的放矢。美國利用烏克蘭打代理人戰爭，政客又從中渾水摸魚謀取個人私利，正是這場戰爭遲遲無法結束的真正原因。

儘管美國還在拱火澆油，但顯然已無以為繼，只好批准丹麥和荷蘭向烏克蘭提供F16戰機。為何美國自己不提供，而要假手於丹麥和荷蘭？因為老美知道區區幾架或幾十架F16無法扭轉戰局，不過是擺擺姿態而已。有俄羅斯官員嘲笑美國和北約的武器和戰略根本不適用於與強大的對手對抗，恰恰指出問題的關鍵。一直以來，美國和北約只懂得欺負弱小，例如阿富汗、伊拉克、利比亞等等，從來沒有與真正強手對抗過。一旦碰上俄羅斯這樣的狠角色，即使美國和北約集數十國之力，也無法獲勝。

最可憐的是烏克蘭，搞得國不成國，生靈塗炭，開戰後人口由3,100萬銳減至約2,000萬，扣除女性、未成年人以及老弱病殘，還有多少人可派上戰場？莫非真的要戰至最後一個烏克蘭人？有人說烏國已沒有未來，一點也不誇張，這個國家不僅耗盡人力資源，而且背負天文數字的債務，不知何日才能還清，哪裏還有未來可言。

世人笑你太瘋癲，奈何至今看不穿。烏克蘭總統澤連斯基以國家英雄自居，實際上這場災禍正是他招惹的，是他一手毀了這個國家。