反修例風波之後，香港不少「黃絲」政評人移居海外，這群人為了證明自己抉擇英明，在有意無意間，便不停向香港潑髒水。他們天天大肆渲染，說香港經濟下滑、樓市崩盤、百業蕭條。這些話看似是講給聽眾或讀者聽，實際上是講給自己聽，因為若不將香港描繪成世界上最衰敗的地方，恐怕「黃絲」們的心理不容易得到平衡。

香港經濟面臨困境是事實，但這是目前全球發達地區的共同現象，彼此所差，不過是五十步與百步之遙，不值得移民「黃絲」們，如此幸災樂禍。不少評論者愛以本城樓價下滑做文章，更說香港通過《港區國安法》後，很多投資者和港人都被嚇走，故使樓市承接乏力，價格拾級而下。

可是讓我告訴你，筆者最多親人移居的目的地，是美國三藩市，他們近日常說，當地的樓價也跌得厲害。我特意翻查紀錄，發現三藩市樓價由上年5月至今年4月，足足下瀉了13.3%，幅度比同期的香港更甚。美國當然沒有引入《港區國安法》，當地的國安法是早已有之，但為甚麼三藩市的樓價，同樣是江河日下？

南韓與香港同屬亞洲四小龍，兩地更有可比性。你知道南韓首都首爾的樓市，比香港更慘淡嗎？當地的樓價一年內下跌了25%，跌幅比香港也比三藩市更厲害。南韓既沒有新增國安法條文，更沒有受到美西方國家制裁，當地的政府是民主選舉產生，一切看來像是十分美滿，緣何樓市也要急速下瀉？

這問題筆者已講過N次，樓市升跌跟政府政策無必然關係，影響最大的因素是利率。目前全球利率趨升，樓價下跌是很多地區的普遍現象，而非香港獨有。