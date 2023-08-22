新加坡總理李顯龍在國慶群眾大會上發表講話，並未像去年講述地緣政治挑戰、中美博弈等議題，而是聚焦國內民生，宣布多項惠民措施。新加坡疫後復甦令人艷羨，除因領導層做事果斷，亦與星洲拒絕在中美之間選邊站有莫大關係。

李顯龍去年在一個座談會上說：「中國會不斷發展壯大，勢頭強大且不可阻擋，問題是如何將中國融入國際系統？你可以試圖阻撓，但是會隔離自己，並且會為這段關係埋下長期隱患。或者你可以試着和中國合作，納入國際系統，雙贏互惠，希望之後會有建設性進展。」即使他深明中國勢頭大好，他仍然未有寧買當頭起，因為他也曾發表「若在中美之間下錯注就要付出代價」。若論政治智慧及對世界拆局之透徹，李顯龍比許多「唯美是從」的西方領袖，高到不知哪裏去。

就連新加坡副總理兼財長黃循財，也要比美西方許多首腦來得有腦。他日前不諱言西方科技限制根本無法擊倒中國，又指「中美之間的『極端競爭』，將把我們引向一條對全球經濟來說是災難性的道路」。當被問到若台海發生衝突，會採何種立場，他強調新加坡堅持「一個中國」政策。論土地面積，新加坡遠不如荷蘭、南韓、日本，但它就是夠膽拒絕圍堵中國，亦不會在老大哥吹奏反華魔笛時，瘋狂扭動蛇腰跳起「以台制華」笨拙舞步。

無論李顯龍還是黃循財，對中美角力的觀點，不難看出源自建國總理李光耀：「在20至30年內，雙方的力量最終會對等，實現平衡。第一次平衡，中國將把美國人趕出12海里的界限，第二次平衡將把他們趕出中國200海里的專屬經濟區。一旦能做到這樣，他們就成為這個地區最有影響力的國家了。」只要開彩前押注即可，現在何必心急？