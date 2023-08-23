人民幣匯率並沒有完全按市場供需變化，而是採市場供需為基礎的管理浮動匯率制度，有類新加坡的制度。市場需求可以由政府詮釋，因而政府可以在一定限度內以逆市場或順市場的方法制訂匯率，並以此來引導市場需求的變化。這個市場當然不是無數的中小企業或個人組成，而是有大戶介入，形成一定程度的寡頭壟斷。政府要應對實質是這些寡頭大戶操縱的市場供求，因而必然涉及政府與大戶的角力。

在這樣的外匯管理體制下，中國絕對可以操控市場匯率，尤其是中國政府控制了人民幣的發行，和擁有龐大的外匯儲備可入市交易，平抑過度的投機。人民幣在岸市場以外還有主要集中於香港的離岸市場，離岸市場的匯率是市場形成，不由政府管理，因而離岸市場的人民幣匯率更體現市場的供求，也容許投機。離岸市場的規模小，以香港作為最大的離岸市場，資金規模不足萬億元人民幣。因規模小，投機的能量便較大。中國現時似乎是讓離岸市場的人民幣匯率帶領在岸市場的匯率起落，因而海外投機資金便容易衝擊人民幣在岸市場的匯率。表面上是市場主導，實質卻是投機資金背後的外國金融寡頭集團，以至外國政府的金融勢力在主導。

由於中國政府通過在港的大國企、國有銀行等掌控龐大的人民幣與美元，在面對外來投機資金在人民幣離岸市場進行拋空活動時，可以一方面沽出美元，收入人民幣；另一方面，可抑制人民幣的拆借，拉高短期息率，不讓投機資金可用拆借來的人民幣來補其拋空。只要看準時機，讓空頭積累，一舉出擊可把投機資金擊敗，讓它們虧損而退，同時保護人民幣匯率，由貶回穩。幾年前，香港離岸市場便有這樣的一場戰役，大敗投機資金。今天只要部署恰當，各方配合，仍可重複勝利。

不過，與投機資金的大戰對人民幣匯率會帶來過度的波動，最佳的政策還是政府守衞離岸市場上的人民幣匯率，不要跟隨外國勢力貶值，一是穩定離岸市場主要的存款；二是穩定匯率有利貿易與投資；三是鞏固人民幣的信用度，顯示中國經濟的穩妥發展，和打擊外國勢力惡意攻擊人民幣與中國經濟。

人民幣在岸市場可以由政府管理，但離岸市場不可能放任外來勢力操縱投機。守衞人民幣，首要是守衞離岸市場人民幣的匯率。