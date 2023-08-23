美國支持下，菲律賓在非法坐灘南海仁愛礁廢棄軍艦問題上態度空前強橫。自8月5日中國海警在仁愛礁附近海域「開水炮」，攔截菲律賓一艘運輸鋼筋水泥加固物資運輸船後，菲律賓軍方不顧中國的反對反嗆中國，一是會繼續向仁愛礁廢棄軍艦進行物資補給，並考慮使用空投方式；二是菲律賓海岸警衞隊向仁愛礁派遣2,600噸的大型巡邏艦，加強護衞行動；三是菲律賓海岸警衞隊停止使用中菲海警熱線；四是菲律賓軍方發言人表示，反對任何將菲律賓登陸艦從仁愛礁移走的企圖，菲軍方對此已有交戰規則。

說白了，上述4條就是菲律賓準備在仁愛礁問題上和中國開戰。菲律賓向中國叫板之際，美國、日本、菲律賓、澳洲正準備在南海舉行軍事演習，用實際行動對中國進行軍事威懾，氣燄囂張。從東海到南海，從南韓、日本、台灣到菲律賓，遍布美國的棋子，是美國在亞太地區維護自家利益，圍堵、遏制、打壓中國的棋子。這4枚棋子中，菲律賓起用最遲，力量最弱，隨着形勢的發展，直到這些年才被美國「喚醒」，在反中遏華擔任角色。儘管它是小角色，但美菲有共同防禦條約，可以引發對華戰爭。由此可知，這個小角色的危險性不能低估。

再說一遍，從南韓、日本、台灣到菲律賓，有一個共同點，就是都和美國有軍事聯繫，會和美國共同作戰，而這種軍事聯繫、共同作戰，正是美國對付乃至要打垮「共產中國」的「最後手段」和威脅。特別是這幾年，拜登政府更是毫不掩飾地向中國進行「戰爭施壓」。山姆大叔知道，在國家主權、領土完整問題上，中國會不惜一切拚死維護，美國只要在這個問題上動腦筋、耍花招，找好代理人，就能挑動、挑起對華戰爭。

目前，台灣是一個火藥桶，南海仁愛礁又是一個火藥桶，大陸拿下仁愛礁自然比拿下台灣容易得多。美國以此挑釁中國，是在測試中國的策略嗎？