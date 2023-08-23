最近西方一直在唱衰中國經濟，美國總統拜登以「計時炸彈」形容，美國財長耶倫也稱中國經濟增長放緩可能為全球經濟帶來風險。毋庸諱言，中國經濟復甦步伐確實不如預期，畢竟經過3年新冠疫情的摧殘，經濟傷筋動骨，並非一時三刻就能恢復元氣。但這不單單是中國的麻煩，而是全球普遍性的麻煩，環顧世界各國，哪個主要經濟體不是如此？難道美國經濟沒有問題？

不管怎麼說，中國經濟增長幅度和增長潛力依然明顯高於美國，這是任何人都無法否認的事實。中國有房地產債務危機，美國的債務危機更嚴重，單是國債就超過32萬億美元，基本上已不可能清還，只能不停地發新債冚舊債。人類歷史上從來沒有一個國家可以永遠靠舉債過日子，更沒有一個國家可以靠舉債維持霸權。目前美元強勢，主要是因為高利率，但作為債務纍纍的消費國家，高利率成本到底能維持多久，實在令人懷疑。美債孳息率倒掛，短期債券的孳息率高過長期債券，這種現象就很不正常，根據歷史經驗十居其九將會陷入衰退。

國際評級機構惠譽的經濟分析師警告，美國數十間銀行的評級正面臨全面下調的風險，包括某些大型銀行，可見美國金融問題並沒有解決。全球經濟低迷不振，金融危機揮之不去，各國本應加強合作，消除壁壘，互惠互利。偏偏美國為了一己之私，不擇手段遏制和打壓中國，一時封鎖圍堵，一時限制投資，結果是損人害己。尤其是那些盲從美國遏華戰略的附庸國，無一不是搬石砸腳。

就以南韓來說，整體出口已連跌15個月，依然沒有回穩迹象。今年8月首20日，南韓對中國出口額驟降27.5%，對其他貿易夥伴也好不到哪裏去，只是跌幅相對小一點而已。南韓當局歸咎於全球晶片需求持續低迷疊加國際油價下跌，其實這只是其中一個原因，最主要還是近年南韓緊跟美國步伐，對中國擺出不友好甚至挑釁的姿態，自然影響雙方貿易。過去南韓大約四成晶片出口往中國，近年則不斷縮減，逐漸失去中國市場，而這正是拜南韓當局所賜，是充當美國遏華棋子的代價。

有些東西失去了就是失去了，今天南韓產品丟掉中國市場，以後就不可能回來了。正如美國一樣，今天唱衰中國經濟，明天也許會發現自己才是最大笑話。