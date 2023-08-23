早前筆者與友人同遊深圳，光顧一家有餐飲兼卡拉OK的飯館，玩了3小時，結帳不過是100多元人民幣。我倆離開後約半小時，朋友的手機傳來短訊，飯館職員通知我們，在該店遺下了一支小型消毒噴霧，歡迎隨時去取回。自從新冠疫情之後，這類消毒劑非常普遍，也不值錢，店員拾到後大可以隨手棄掉，但他們敬業而盡責，特意找出聯絡方法，馬上通知客人，這種貼心的服務，在香港已愈來愈少見。

筆者是科技盲，對新式的通訊和支付系統頗陌生，我由是向朋友探問，為甚麼店員能馬上透過手機跟他聯絡上。朋友說，進店後職員主動要求加了他的微信號，故不論是點餐還是召喚服務，都可以透過微信，既然雙方在微信上聯通了，客人即使離開餐廳，店員也可以隨時找到我們。

這種只光顧一次就可以讓商舖與顧客建立長期聯絡關係的方式，不獨是在香港，即使在世界其他地區，也十分少見。近年中國的營商模式頗成功，看來確有其獨到之處。香港的經營者老是抱殘守缺、不思進取，怪不得愈來愈多人喜歡離港消費。

香港的餐飲、零售業疲不能興，問題主要還不在於有否使用新科技。論通訊和支付系統，日本、台灣也不比香港先進，可是不少港人都愛到日、台兩地消費，若然時間短促、不便走太遠路程，便紛紛到內地大灣區吃喝玩樂。單計今年7月，北上的香港旅客便高達468萬人次，其中不少是到大灣區去。香港人喜歡到深圳遊玩，未必全是因為當地消費便宜，而是內地的服務從業員，普遍都更願意對客人盡心。以上述事件為例，哪怕只值十元八塊的遺失物，該店的服務員也會盡力嘗試，送回客人手中。