這邊廂，日本首相岸田文雄日前到訪福島縣，視察核污水的排海設備，最快明天就會啟動核污水排海。那邊廂，美國夏威夷山火死亡人數不斷上升，大火焚燒產生大量有毒物質，隨着雨水流向海洋污染環境。一時之間，美日兩國彷彿成了污染海洋的盟友。

今次發生大火的毛伊島是夏威夷州的第二大島，至今已造成逾百人死亡。但這個數字明顯被低估，因為現時失蹤人數仍多達千人，隨着時間推移，這些失蹤者凶多吉少的機率應會愈來愈高。

這場山火也凸顯美國在救災方面的糟糕表現。山火在本月初就爆發，但直至一星期後才有兩名遇難者姓名被公開，由於島內通訊中斷，最終遇難人數可能嚇親人。而山火發生後，美國總統拜登一開始竟然還去度假，面對記者提問冷漠地回應「無可奉告」，被指對災情漠不關心。到後期，拜登才急急補鑊於日前登島，又派發每家災民700美元補助。

其實，美國政府救災懶懶閒不是新聞，2005年美國歷史上破壞性最強的颶風之一「卡特里娜」重創美國，造成1,800多人死亡。當時整個新奧爾良如同戰場，房屋被淹沒、避難所殘破不堪、災民沒人去救。風災發生後幾個月，眾議院特別調查委員會出爐了一份題為《主動失敗》的報告，就直斥各級政府機構和高官，在颶風來襲的前後準備、協調反應不力。

這麼多年過去了，美國在救災方面完全沒有吸取教訓。相比而言，中國面對自然災害時往往能統籌各方面力量做事，反而美國仍然各自為政。加上美國容許私人擁有槍枝，天災發生後往往會出現哄搶超市、打劫商店等動亂。所以解放軍去救災會帶上鋤頭鐵鍬，美軍去救災就要荷槍實彈保護自己。