仁愛礁衝突升高，菲律賓軍方發言人阿吉拉爾聲稱，如果中國膽敢強行拆除擱淺在仁愛礁附近的軍艦，菲律賓將「別無選擇」，採取必要的軍事自衞措施。他強調菲律賓將抵制任何相關企圖，並稱這類嘗試可能被視為敵對行為，菲軍方對此已有「交戰規則」。

這意味着菲律賓在美軍撐腰下，真打算為了仁愛礁和中國開戰嗎？答案恐怕正好相反。自從1999年馬德雷山號蓄意擱淺在仁愛礁後，菲律賓便想以此為基礎聲索主權；而近日在美軍的支持下，菲國動作頻頻，甚至不斷向仁愛礁運送加固建材，想要繼續擴充在仁愛礁上的設施，這自然遭到大陸的攔阻，發生之前的水炮射擊事件。但很明顯的，大陸對補充食物飲水等人道設施並未加以攔阻，主要就是針對運送建材進行阻擋，因為大陸明白，以菲律賓現有的海空實力，根本沒資格向大陸叫板，主要靠的還是隱藏在背後的美軍。而美軍其實也並不想真的藉仁愛礁對大陸開戰，否則水炮事件過去了這麼多天，美軍怎麼不是派遣軍艦抵近仁愛礁周邊，反倒是後撤了呢？

理由很簡單，以大陸目前在南海的實力，就算美軍支援，菲律賓一樣無法對抗解放軍，而美軍也不想和核武大國正面交鋒，實際上仁愛礁根本就是一個餌，美菲希望藉由叫囂刺激解放軍採取過激行動，最好真的派人拆除擱淺的船艦，只要造成菲方人員傷亡，就坐實中國威脅論，如此一來，「南海行為準則」的簽署只有被迫擱置，美國就可繼續在南海自由航行、興風作浪了。相信解放軍已看出美菲的意圖，所以只是圍而不動，確保菲方無法增建仁愛礁設施即可；時日一久，菲方自然無法堅持，美國製造事端的企圖也就難以得逞了。