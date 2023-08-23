烏克蘭總統澤連斯基一直追求建立F16戰機機隊，如今距離實現計劃邁出重要一步。佢日前先後訪問荷蘭及丹麥，獲得兩國承諾合共提供61架F16戰機，形容呢個係歷史性嘅決定，對加強保護國家領空阻止俄羅斯空襲很重要。荷烏兩國同意當烏克蘭空軍飛行員及工程師完成所需訓練後，荷蘭將提供該款美製戰機；丹麥亦希望可以在新年時先交付6架，明年再交付8架，餘下5架2025年交付。

即係咁，話就話兩國將提供61架F16戰機，但相對於如今全球約有2,200架F16在役，數量都係有限；何況靠人供應，又要趕住訓練機師，美國亦不允許烏方將F16戰機用於襲擊俄羅斯本土，烏軍若真「聽教聽話」，F16戰機即使真的到手，很大可能只係利用其來加強本土空防，無助防範俄羅斯進一步轟炸烏克蘭領土。

烏克蘭空軍一直以來沿用嘅蘇制式「米格家族」與「蘇27」等戰鬥機，與北約戰機有着明顯差異，導致「暴風影」巡航導彈喺集成到烏克蘭上述型號戰機嘅過程中，面臨着有效載荷限制、制導系統不兼容及安裝問題，被外界質疑實際作戰能力存疑。事實亦證明確實如此，呢，俄羅斯國防部於5月表示，擊落咗向盧甘斯克地區發射「暴風影」嘅烏軍蘇24戰鬥轟炸機；之後又指俄國防空系統於一天內攔截咗7枚「暴風影」巡航導彈！

從以上可見，澤連斯基苦苦哀求F16戰機，無非想藉此奪回制空權，起碼對俄羅斯空天軍造成威脅。呢個想法絕對正確，之不過，鑑於烏國空軍飛行員嘅技術水平唔多掂，且訓練需時，培訓F16嘅後勤維修人員亦需時，依家樣樣急就章，欲速則不達，何況緩不濟急，財永遠不入急門，F16當作如是觀。