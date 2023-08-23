本欄上周提到，港府妄想通過搞活搞旺夜市，來刺激消費市道及打救香港經濟，沒有考慮到夜市、墟市活動對鄰近商戶及區內居民帶來的種種負面影響，也未有對香港晚市蕭條、經濟轉差的原因尋根究柢，從而對症下藥。除了移民潮、外遊潮、勞動力不足和訪港內地旅客變得手緊之外，另一重要原因乃香港樓市反覆回落，股市亦一潭死水。在負財富效應下，連僅餘的本地人都不願、不敢放膽消費，市道自然差勁。

許多年輕人可能不講不知，俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，原來早於2010年已開始推出。當時原定屬臨時性措施，希望透過遏抑短期投機炒賣活動，控制樓價升幅，讓政府有更多時間覓地建屋，徹底解決市民的住屋問題。但由於撞正全球低息環境，再加上政府無能，以及一些別有用心者的惡意阻撓，香港增加土地房屋供應的步伐慢過蝸牛。不論政府在過去十多年來多次「加辣」，樓價還是不斷狂升，市民望樓興嘆，劣質劏房如雨後春筍。

然而，隨着歐美持續加息、內地經濟放緩、本地人口減少，以及政府的覓地建屋措施總算見到一些成效，香港樓市已出現根本性的變化。私樓樓價較高峰期回落接近兩成，有一手樓盤開始減價促銷，二手蝕讓個案比比皆是，炒樓活動已絕迹，連獲得公帑資助、售價超平的居屋，最新的超額認購倍數亦大減，當年推出「辣招」的原意已失。很可惜，部分不懂經濟的特區經濟高官，依舊是船頭驚鬼，船尾驚賊，幻想政府一旦「減辣」、「撤辣」，樓價就會立即反彈甚至失控上升，因而對各項「辣招」抱殘守缺，堅拒撤銷，或只敢「唧牙膏」式的逐步、緩慢地放寬，完全不明樓市的供求關係經已逆轉。

最令人哭笑不得的是，有房屋官員嘗試比較20年前的按揭供款佔家庭收入比例，來推說現在還未到合適的「減辣」時機。20年前即2003年，當時沙士疫情肆虐香江，百業蕭條，負資產滿街，最後激發數十萬市民上街，政府想香港回到當年的狀況和情景嗎？

除了樓市死寂，香港股市在過去一段時間亦市值下跌，成交縮減，大型新股上市接近「清零」，不少業界人士歸咎於政府年前為了增加庫房收入，大幅調高股票交易印花稅，提高了港股的交易成本。傳聞內地正計劃調低股票印花稅以激活股市，同時便利企業集資，重振經濟。但近年事事照抄內地的特區政府今次卻未見跟隨，並聲稱港股價量齊跌是另有許多複雜原因，包括外圍市況欠佳、內地收緊監管等等。不過，當外在因素轉差，不正是政府應及時伸出援手嗎？

撤銷「辣招」及還原股票印花稅，不是為了救市，而是為了復常，讓市場回復正常運作，透過降低交易成本，提升香港長遠競爭力。希望高官們可以拿出勇氣，通過減稅和「撤辣」來救救香港！