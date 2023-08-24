世界視線：F16戰機參戰　俄會否敗退

美國讓北約向烏克蘭提供F16戰機，打破早段時期美國不願提供的立場，很明顯的原因是烏國反攻無力，反而被俄羅斯伺機反攻。美國不願烏克蘭戰敗，若反攻失敗，烏軍士氣必然大跌，澤連斯基政權未必可保，這就會導致與北約陣營的分歧擴大，美國再壓不住德、法等國和談的要求。

然而，向烏克蘭提供60多架F16戰機，也必然連同相應的導彈，亦可能有北約空軍現役機師喬裝駕駛和操作，以保證戰機能發揮預期的戰鬥作用。論資金，這一批F16戰機涉資不少，但相對於美國在烏克蘭戰場已支付過千億美元，且近月亦不停地供款軍援，並不突出。可是，提供F16戰機卻代表北約突破了早前對烏國軍援的制約，軍援的武器水準不停地升級，若F16戰機打不垮俄羅斯軍隊，下一步美國會提供怎樣的武器給烏克蘭呢？

F16戰機的作用，一是防衞烏軍的空域；二是對俄軍進行空襲，都是為了爭取戰場上的天空優勢。但是，現時的優勢在俄羅斯，若要扭轉，必然要與俄軍爭奪，戰爭不但是傳統的戰機對決，而是導彈、火炮、防空裝置和雷達電子戰的全面對抗。就戰機部署，烏克蘭的縱深有限，不能設在烏國境外，便可被俄羅斯的導彈、無人機所覆蓋，防空系統極其重要，現有的已不足以阻止俄軍近期空襲，靠電子戰作掩護，但60多架戰機怎樣隱藏保護，仍是大挑戰。俄羅斯必然大舉轟炸烏境內的機場，新舊臨時的都可能無一幸免。F16戰機不像火炮、導彈、無人機那樣可以機動轉移，發射的場地也少有限制。

F16戰機開始的第一場空戰，便可看到烏軍借助美國、北約之力能否扭轉空中劣勢，禁制俄軍在空中的攻擊，形成一定程度對俄戰機的禁飛作用。但俄軍的縱深在國內，為防烏軍突襲，戰機東移，仍然可以隨時從俄境內起飛襲擊烏境內目標，其餘導彈、無人機亦不是F16戰機可帶領北約與烏軍的空防所可阻截。

更重要的是，俄羅斯必然強烈反制，一是狂轟濫炸，使F16戰機無立足之地。二是突破以往自我的制約，對烏軍和烏國政權加強攻擊之力，務求加快重挫烏克蘭的軍事、政治與經濟力量，逼其和談。因此，戰事肯定會更為激烈和殘酷。若F16戰機不能突破戰場僵局，下一步是甚麼呢？戰術核武器？抑或是北約空軍參戰？

研究所所長 陳文鴻