美西方國家要對付中國，可謂無所不用其極，有時是動手，有時是動口，近日則在組織大合唱，要一起「唱衰」中國經濟。不論是在新冠疫情前、疫情中，抑或疫情後，中國經濟的表現都優於全球平均水平，更優於美西方國家。除卻疫情外，再受到中美兩國貿易戰、俄羅斯與烏克蘭戰爭、世界能源短缺，以至美元利率急升的多項因素影響，目前全球營商環境都轉趨惡劣，但若要在「矮仔當中揀高佬」，中國仍然屬於高個子，依舊是帶動世界經濟增長的火車頭。

以美國為首的西方集團，總是受不了別人比自己好，故近日由美國總統拜登牽頭，帶動整個歐美輿論，不停向中國潑髒水。拜登指中國是世界經濟的定時炸彈，更說「當壞人碰上問題，就會做出壞事」。西方評論界素來愚昧者眾，他們面對拜老頭的種種謬論，都輕易信以為真，由是大肆渲染，把中國經濟講得像是危如累卵。

以往西方唱衰中國經濟，中國大多一笑置之，但今趟由美國總統赤膊上陣，更領在前頭，未免太滑稽可笑，故我國外交部終於按捺不住，近日發言人汪文斌公開反駁，說少數西方政客的言論悖於事實。他指出，今年上半年中國的國民生產總值上升了5.5%，明顯高於疫情3年平均的4.5%，更超過美國的增速3個百分點，國際貨幣基金組織也預計，今年中國對世界經濟的貢獻率，高達三分之一。

中國跟美西方國家不同，我們的領導人和發言人都不愛講空話，既然告訴你中國經濟可以撐得住，那就一定能夠撐住。為怕外人繼續發出聒耳聲音，中國領導人在南非舉行的金磚國家會議上，也不厭其煩地指出，中國今年經濟復甦向好的勢頭，將會持續下去。