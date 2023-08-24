南韓總統尹錫悅日前指，北韓為達成戰爭目的會動員所有可用手段，甚至不惜動用核武。這位在國內民調中好評率愈來愈低的泡菜總統，為轉移視線已到了慌不擇路的尷尬境地。

金正恩會否發動戰爭甚至核戰？尹錫悅說會，但事實恰恰相反。曾有美媒這樣剖析金正恩：「他並不着急。由於金正恩是在打持久戰，美國如果想成功對抗他的核野心，就必須採取同樣的行動。這包括保持一貫、慎重的訊息傳遞──承認北韓核野心的緊迫性，但不是在每次挑釁時都驚慌失措，給平壤提供彈藥。」金正恩打的是持久戰，試問現下又有甚麼因素逼得他非輕率開戰不可呢？

雖然金正恩去年在他執政的10周年，寫下了全年試射彈道、巡弋等各類導彈約92枚的新紀錄，試射行動今年亦未有停遏。然而，若認為這便代表北韓要打仗，絕對是捉錯用神。戰爭不是平壤政府的目的，它只是透過試射，回應美韓的聯合軍演；藉着手握具威懾力的武器，以求增加將來在談判中的籌碼。一日未到利害關頭，北韓是決計不會捲入戰爭的。雖然尹錫悅的領導才能很一般，但朝方仍遠遠未到非要開戰不可的地步，尹錫悅渲染北韓千方百計「達成戰爭目的」，很有他當日競選時搬出「必死則生」的況味，即是吹到九死一生，自己就是救世主。

到網絡搜索「南韓民眾憂心事項」，得出日本排放核污水、南韓隨機襲擊事件，前者與有人開展媚日外交有關，後者亦反映了內政無能。有人於是用上了國際關係學者米爾斯海默所指，政治領袖最常見的7種謊言之一：散布恐懼。畢竟，北韓乃最方便的轉移視線工具，尤其美國人日前才吹奏了美方「為實現朝鮮半島無核化」之說，既糊弄國人又呼應了美國，何樂而不為？