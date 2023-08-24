美國、日本和南韓領導人上周在大衞營召開史上首次三方首腦峰會，被外界形容為三國關係的一個重大里程碑。事實上，此次峰會最大的成果，是將三國合作「制度化」。

根據美日韓會後聯合公布的《大衞營精神》等文件顯示，三國同意日後進行定期的軍事演習、設立三方危機熱線，以及至少每年舉行一次包括元首在內的政府不同級別的三邊會議，這基本上就是排他性的「小北約」，劍指中國的意圖不言而喻。

一般來說，一國出現政權交替後，在外交政策方面往往會有不同程度的變化，民主國家的領導人更換給外交政策帶來的衝擊較小，但近年也有不少例外，如特朗普一上任就推翻上屆政府的外交主張，嚴重打擊盟國對美國的信心。這次大衞營峰會將美日韓合作制度化，正好可以化解日韓疑慮。如果明年美國總統選舉是一位主張「美國優先」的候選人當選，華府也很難再次貿然退出東北亞事務。

至於日韓，同樣也有外交政策不時大變的問題，尤其是南韓，歷史綿延的朋黨之爭催生了該國政治文化中不妥協、以死相爭的鬥爭精神。自從1987年民主化以來，南韓總統的外交政策大致可以概括為：保守派「親美疏朝、用華聯日」，進步派「疏美親朝、聯華遠日」。而過去十多年，無論進步派還是保守派都親美，但兩個派別在對華、對日的外交政策方面仍有明顯分別。

現任南韓總統尹錫悅是保守派，既親美也親日。最新民調顯示，逾六成南韓人不滿尹錫悅表現，下屆總統很有可能會由進步派候選人出任。如今美日韓合作制度化，就算下一任南韓總統與東京關係欠佳，三國的合作也會繼續。這是本次美日韓峰會最大的亮點，但對北京來說並不是好事。