台灣民意基金會最新民調，民進黨賴清德支持度43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%。資深媒體人李艷秋認為，在野的「三隻小豬」正在消耗下架民進黨的力量，原本有超過六成人想下架民進黨，現在只剩下四成，繼續這樣下去，賴清德的民調將超過50%，到時候在野怎麼整合都沒有用了。

雖然很多人對這個民調非常懷疑，但下架民進黨力量正在洩氣，卻是不爭的事實！從5月到8月，在野不僅整合困難，各方人馬還彼此攻訐，就以前苗栗縣長徐耀昌的退黨聲明為例，他狂轟侯友宜：「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程。」而比他更早退黨的南投議長何勝豐還立即附和：「英雄所見略同」，顯然對侯友宜的厭惡，更超過了賴清德。

郭台銘的上竄下跳動搖了國民黨搖搖欲墜的地方派系，柯文哲更冷眼旁觀地指出，國民黨內有多達5.5組不同勢力人馬，誰能代表國民黨來談整合？談了之後其他勢力能夠接受嗎？在鈔能力與過去恩怨，還有基本意識形態的交互作用下，下架民進黨的初衷已經漸漸被人淡忘，在野的混戰已讓很多支持者心灰意冷，不是決定最後自動棄保，就是乾脆拒絕投票，「反正就算政黨輪替，也不過是換一批人分贓，好處也輪不到我」的想法正在發酵。

在野若無法迅速整合，並團結展現振奮人心的耀眼行動，那麼這場選舉幾乎已提前結束，賴清德只要不犯重大錯誤，就可穩穩躺着當選，甚至立委也依舊能單獨過半，繼續毀滅台灣的未來。