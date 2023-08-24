笑看天下：死後仍難避過一劫-施友朋 評論員

日本政府今日開始排放福島核污水入海，這其實是談之已久嘅事，老朽早已決定放棄一切日本食物，並由不食日本蛋開始，至於日本海產亦已戒了，並且相當一段日子都不會赴日本旅遊，反正餘生想踏足嘅地方太多了！

日本排放核污水將持續30年，正如本報「正論」指出，超過130萬噸福島核污水，對海洋生物及漁業勢必造成無可挽回嘅災難性污染；況且今次係人類史上第一次大規模排放核污水，爭議極大，當中包括食品安全、海洋污染等議題。

講真，30年後，因老朽選擇死後海葬，骨灰喺汪洋大海漂流咗一段長時間，不知會否受到核輻射侵犯？若然，即使生前謝絕一切日本食物，可恨死後仍避不過一劫，認真該煨咯，這不是典型嘅「躲得過初一，躲不過十五」嗎？死去原知萬事空，但悲不見骨灰潔，唔嬲就假！同老朽一樣選擇撒灰到海裏嘅老友記，未知有否同感？

日本嘅一意孤行，中國外交部表示中方嚴重關切並強烈反對，指日本政府此舉係公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極端自私和極不負責任。本港環保組織亦表示對日本嘅做法感到失望和憤怒，批評日本政府和東京電力公司排放核污水嘅決定無視科學證據，忽略福島居民、漁民與國際社會嘅憂慮，亦未有承認目前核電站退役計劃嘅漏洞。

港府對日本排放核污水反應算快，今日起禁止日本10個都縣嘅水產品進口；環境及生態局會在每個工作天公布日本進口食品樣本嘅輻射檢測結果、本港水域和環境輻射水平、本地魚獲嘅輻射水平；食安中心、天文台等亦會喺官網公布相關結果。老朽希望政府把好關，事關市民生命健康，慎之勿甩漏！