上世紀50年代，建築學家梁思成就北京古城保護問題，痛心疾首地為北京市當局留下一句話：「50年後，歷史將證明你是錯的，我是對的。」然而，如今70年都已過去，而梁思成的忠告，卻依舊是言者諄諄，聽者藐藐。

近期，甘肅天水古城被罵上了網絡熱搜榜。當地投入近9億元人民幣巨資進行古城保護，卻將古色古香的明清院落，變成了不倫不類的商業區，而且許多文物保護院落被肆意改建、破壞結構成了危房。如今，學術論文有「查重率」審核，古城若有「查重率」，估計大部分都要被判定複製抄襲。大江南北，各地古城，幾乎千篇一律淪陷為烤腸、羊肉串、奶茶、螺螄粉競相比併的商場。

不過，與50年代那種大張旗鼓地拆除剷平不同，如今地方政府也學聰明了，「開發性保護」的口號應運而生，為古城改造披上了開發與保護的閃亮外衣；其實不過是掛羊頭賣狗肉，保護為虛，商業開發被擺在第一位。本來，文化保護與商業利用也並非截然對立的關係，意大利、法國那些古老小城，憑藉完備的歷史風貌引來全球遊客，帶動經濟，經濟效益、文化效益雙豐收。

這種可持續發展之路，需要商業與文化自然融合、和諧共處，需要長久匠心守護，而非嫁接移植、另起爐灶。但對於中國的許多地方官來說，所謂「功成不必在我」不過掛在口頭上，都想盡快見效出成績，升官換紗帽，進行商業開發、打包出租，無疑是最便捷的手段。於是，急功近利，殺雞取卵，強制搬遷騰退原住民，過度甚至全盤商業化，只留下些許文化保護來裝點門面。古城的煙火氣息、文脈肌理被一掃而空，只剩下充滿銅臭味的空殼，美其名曰「開發性保護」，實則變成了「保護性破壞」。雲南麗江、湖南鳳凰殷鑑不遠，而天水此次更重蹈覆轍，變本加厲。當然，「保護性破壞」不僅只有商業目的，如天水古城裏還添加了絲綢之路大型雕塑、黨史人物紀念館等，其目的毋庸贅言。這些強行植入的元素，與古城文化底蘊格格不入，愈想面面俱到，便愈不倫不類。

「不改變文物原狀」和「最小干預」原則，是古城保護的根本。雖然專家苦口婆心勸說，提出各種專業意見，但其結局都與當年的梁思成別無二致。當權力凌駕於科學專業，行政之手取代了市場之手，珍貴的歷史文化遺存慘遭厄運，古城「整容」變「毀容」。而同質化、套路化的千城一面，最終導致的往往是無人問津的「鬼城」。

商業至上、政績衝動、權力傲慢，如果再加上「無知無畏」的行事風格，古城浩劫幾乎難以避免。但多年來，這方面的追責問責鮮有所聞，造就了地方官的肆意妄為。古城保護與自然環境保護一樣重要，在劃定生態紅線的同時，文化保護也應當劃設更嚴格的紅線，否則，毀容的古城，還會有下一個。