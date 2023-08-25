德國外交部長貝爾伯克在澳洲智庫洛伊研究院的虛擬會議上，讚揚澳洲是抵制中國經濟脅迫的榜樣。堂堂柏林政府中人也看不通這種表面反華、實際上未停過與華溝通、重視雙方關係的外交政策，實在可笑。在中美角力愈演愈烈下，要在兩大國間左右逢源，類似的生存之道將成新趨勢。

貝爾伯克在演講中多次點名批評中國，提到北京對澳洲的葡萄酒、肉類和煤炭等主要出口產品實施限制時，她形容坎培拉體驗到「中國不惜使用經濟脅迫手段施加政治壓力」，對澳洲表現出的勇氣和韌性與分寸表示崇高的敬意。堪稱只知其一，不知其二。眾所周知，澳洲前總理莫里森當年對華無厘頭擺出戰鬥格，影響了中澳貿易正常發展。諷刺的是，中澳貿易中紅酒、牛肉及農作物肥缺，卻被美國人攝位噬走，讓莫里森成了反華冤大頭。現任總理阿爾巴內塞去年與中國領導人於印尼會面、澳洲商界官方代表團4月訪華、澳洲貿易部長法雷爾5月訪京等一番斡旋，中澳貿易緊張關係重現曙光，包括北京宣布取消對澳洲大麥實施反傾銷稅和反補貼稅措施。貝爾伯克忽略了前因後果，也沒有說出美國人靈活鑽營的一筆，不可謂不粗疏。

也難怪德國外交部長見山是山，事關澳洲政府近日才拍板斥資約65億港元，向美採購超過200枚射程1,600公里的戰斧陸攻巡航導彈，被指是要加強對中國的威懾力。然而，澳洲外長黃英賢近日在訪談中透露，澳方正就邀請中國外長王毅參加高級別政府會談進行溝通；中澳領事日前共同主持中澳第17輪領事磋商時，同意進一步便利雙方人員往來。澳洲是否真如貝爾伯克所認為般，對中國企得很硬？莫里森留下了爛攤子，澳洲如今的政策是既不得失美國，又不放棄中國市場。