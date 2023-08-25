台灣繼副總統賴清德出訪參加巴拉圭新總統就職禮後，總統蔡英文據悉也將在下個月訪問邦交國伊斯瓦蒂尼。伊斯瓦蒂尼是台灣目前唯一的非洲友邦，蔡英文落足心機準備在任內第二次出訪該國，除了希望鞏固雙方關係，另一目的就是意圖利用頻頻外訪展示台灣在國際上的存在感。但蔡英文這次選擇一個非民主國家作為出訪國恐怕不是好事。

近些年兩岸再掀外交角力戰，台灣節節敗退，目前只剩下13個友邦國。民進黨政府一直聲言不會屈服於北京壓力，會聯合理念相近的「民主價值聯盟」堅守自由民主價值。問題是，很多台灣的邦交國都不是民主國家。

例如台灣在歐洲的友邦梵蒂岡，是全世界僅存的神權國家，教宗只是由逾百名樞機主教互選產生，而且沒有任期限制。根據歐盟憲法，成員國必須是民主國家，所以梵蒂岡一直未有加入歐盟。

又如蔡英文準備出訪的伊斯瓦蒂尼，它是世界上少數幾個仍實行君主制的國家，也曾是非洲唯一禁止政黨參加選舉的國家。早年伊斯瓦蒂尼民眾爆發大規模示威活動，要求還政於民。該國政府後來被迫實施新憲法並舉行議會選舉，但仍無損王室權力。台灣用「民主價值聯盟」來形容其邦交國，其實是和事實嚴重不符。

以前台灣經濟好，尚可給一些國家帶來好處。自從近年中國大陸崛起成為世界第二大經濟體後，和大陸建交顯然能獲得更多利益，台灣的不少邦交國於是紛紛改與大陸建交。台灣要在國際政治舞台生存，只能飢不擇食。而和台灣建交的也只有那些希望獲得大量援助的窮小的非民主國家。台灣自稱追求自由主義價值觀，卻和威權政權甚至專制君主制國家保持邦交國關係，根本就是一個笑話。