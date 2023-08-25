8月22日，菲律賓出動包含運補船在內的4艘船艦接近仁愛礁，美軍也出動偵察機全程監控，大陸海巡則動員多達15艘以上船艦進行包圍阻攔，雙方在對峙5小時後，中方以人道考量作出「特殊臨時性安排」放行，馬尼拉則堅稱這是行使主權，毋須中國批准。

由於菲方船上有美聯社記者隨行拍攝報道，所以，這顯然是中美菲三方聯手演出的一場戲，讓記者這個唯一觀眾把訊息播放給全世界，好令三方各取所需、皆大歡喜。為何如此說呢？因為從美菲派出的船艦與飛機，就可看出菲方根本不打算強攻，美方也沒有衝突準備，而中方在掌握絕對優勢後選擇放行，更可以驗證三方本就不想在仁愛礁爆發激烈衝突，只要對各自內部有交代也就夠了。

菲國並沒有如先前宣稱的派出2,600噸級的大船，只派出數百噸的小船，就是明確告知中方，我們只想運送民生必需物資，沒想鬧事。美方也沒有如他所宣稱的派出海巡艦艇隨時護衞，僅派出偵察機作壁上觀，聊表參與。至於大陸則趁機展現在仁愛礁附近海域的控制權，透過畫面讓世界了解美菲在此無計可施，顯示了自己的主導地位。

對美國來說，他透過記者報道大陸在南海勢力擴張令人憂心；菲律賓則宣傳自己在劣勢下仍堅持運補、捍衞主權的決心。對積極推動「南海行為準則」的大陸而言，菲律賓運補船被大陸海警團團包圍，最後卻以人道考量放行，一方面表示中方並非如西方所指控的不顧人權，另一方面也更讓南海諸國明白中國在南海力量的無可與抗，放棄抗爭加強合作才是正解。這場對峙一如我之前預期的在和平中落幕，只是美國不會就此打住，9月G20前後，或許又有一波新的衝突即將發生。