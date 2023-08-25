俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津23日下午乘坐私人飛機，從首都莫斯科前往聖彼得堡，飛機途中失事墜毀，機上10人全部罹難，其餘死者包括瓦格納多名指揮官。克里姆林宮指，總統普京已得悉事件。瓦格納集團關連頻道Grey Zone發文稱，普里高津係因俄羅斯叛徒行為而被殺，係俄國防空導彈擊落飛機。

事件眾說紛紜，有指機身殘骸附近散落乘客屍體，並發現疑似普里高津嘅手機，但不見佢嘅遺體；又有指已尋獲普里高津遺體，正進行DNA分析。俄媒報道，普里高津周三較早前從非洲返俄，由瓦格納全體指揮人員陪同；佢當日下午與莫斯科地區政府和莫斯科市長辦公室代表會面，討論向學校和醫院提供食物問題。老朽覺得弔詭嘅係：喺普里高津飛機墜毀之際，總統普京正向士兵頒發俄羅斯獎章，過程由電視直播。看官，這活脫脫係荷里活「驚天大陰謀」嘅橋段！一個分鏡係叛軍阿頭機毀人亡，另一分鏡係對忠勇士兵授勳章，對比幾震撼！

普里高津兩個月前叛變，令普京冇晒面，但佢冇放鬆對烏克蘭嘅進攻，尤其係無人機襲擊，且有系統地攻擊烏糧倉。當然，普京更忙於肅清「內鬼」，據悉有「末日將軍」之稱嘅空天軍總司令蘇洛維金已被解除職務，佢自6月兵變後再冇公開露面，有指佢正休假，相信係兵變被革職嘅最高級軍方成員。普里高津「墜機事件」真相如何？看來事件將繼續發酵。事實上，老朽對墜機事件一點也不感意外，6月尾老朽在此已從普京過去言行、對叛徒絕不手軟，分析其果敢性格；當時小道消息滿天飛，老朽直指，普里高津前往白羅斯，其實等於被俄方驅逐出境，至於是否獲普京原諒，看來仍需時間證明。事實已證明：得罪普京，通常難有好報！