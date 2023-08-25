筆者一向支持香港的控煙工作，不只一次建議調高煙草稅及擴大禁煙範圍，促使煙民戒煙及減少二手煙禍害，以保障市民健康，減輕相關醫療負擔。因此，對於政府上月發表《活力健康、無煙香港》控煙策略諮詢文件，提出在4個方面加強控煙，筆者是非常支持和認同的。

在「管供應、降需求」方面，政府年初將每支香煙的煙草稅調高六角，筆者當時已質疑力度不足，某程度只是追回多年來的累積通脹，部分煙民往往過了一段時間便適應新售價。諮詢文件建議將煙草稅佔香煙零售價的比率，調高至世衞建議的75%（香港現為約64%），筆者支持並希望能盡快落實，同時當局應制訂機制，適時檢視及調整煙草稅水平，以達致原定的政策目標。

有人擔心再加稅會令私煙問題惡化，解決方法是加大力度及以更有效方式執法，而非因噎廢食不敢加稅。例如效法外國規定煙草商在每支香煙印上標記，證明已依法完稅，若發現有人管有或吸食沒有標記的香煙，即可檢控，包括發出定額罰款告票。

在「擴禁區、免煙害」方面，筆者多年前已建議將現行的禁煙區政策改為吸煙區政策，即是煙民只可在指定範圍內吸煙，其他公眾地方一律全面禁煙。諮詢文件強調逾80%市民都支持擴大禁煙範圍，但對改行吸煙區的建議卻隻字不提，僅詢問市民應將禁煙範圍擴大至哪些公共地方，令筆者頗感失望。

文件又提到，有人建議禁止俗稱「火車頭」的邊行走、邊吸煙行為，但同時指有關做法在執法存在困難，對減少市民接觸二手煙的效用相對有限等，令人質疑當局對加強控煙及減少二手煙禍害的決心。

筆者重申，明白在某些舊區較難找到合適的指定吸煙區，但對於中水人工島、河套創科園、新田科技城等規劃中或興建中的新發展區，只要在規劃道路及公共空間時預早設計，便不難奉行吸煙區政策。當局應在今次諮詢補加有關選項讓公眾表達意見，若等到新區已完成規劃，才追加相關設計和設施，難度與成本都會大增，亦考驗官員的決心去面對反對者壓力。

文件建議對默許或縱容在法定禁煙範圍內吸煙的場所管理人，例如酒吧及食肆老闆施加法律責任，希望他們協助當局執法，但不少人擔心這會增加商戶、僱員與顧客之間的衝突。筆者認同執法的主要責任在政府，其實根據現行法例，除了控煙辦與警方人員，食環署、房屋署及康文署的指明人員都有權檢控違例吸煙，但相信許多市民都不知道或從未見過部分上述人員執法。

當局應加強宣傳、巡查及檢控力度，善用各署人手及創新科技來協助執法，尤其在夜間及一些眾所周知的違例吸煙黑點。若繼續空有政策和法規，但沒有有效執法，「無煙香港」只淪為空談，市民又怎會感受到政府對保障港人健康而作出的努力呢？