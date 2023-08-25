正論：強積金虧蝕纍纍　管理費厚顏收取

強積金制度自2000年底實施至今劣評如潮，強制性、選擇少、回報低、管理費高，統統為人詬病，如今又傳來噩耗。8月份還未完結，強積金已錄得約5.31%的投資虧損，可能是過去12個月最大幅度的按月虧損，並將今年首7個月超過80%的投資收益一筆勾銷。蝕到空虛，蝕到似廢墟，打工仔喊得一句句。

強積金研究機構積金評級表示，由於內地房地產問題，香港及中國股市大幅下跌，截至8月21日，本月投資虧損估算約為534億元，相等於469萬名強積金成員每人平均虧損約11,400元，令人咋舌。而自強積金成立以來，共錄得13次超過5%的按月虧損，賺少蝕多已成了強積金的代名詞。

誠然，中國房企爆雷消息頻傳，甚至禍及內地金融機構，經濟前景不容樂觀。中港經濟密不可分，本港股市同樣應聲插水，不知伊於胡底。香港及中國股票基金是強積金最大的資產類別，一損俱損，打工仔血本無歸已成定局。以強積金如此差劣的表現，何時才能止跌回升，追回今年首7個月的收益，真是天曉得。

蝕了這麼多錢，打工仔毫無保障，偏偏由積金局到各大金融機構均毋須負上責任，高薪厚祿和管理費繼續袋袋平安。目前強積金的收費大致可分為「基金收費」及「成員收費」兩大類別，儘管積金局自2000年12月強積金成立開始，便將FER不斷下調至2020年約強積金總額的1.5%左右。但如果按當年約9,000億元的全港強積金總額，乘以1.5%的收費計算，便是135億元一年，簡直就是一塊巨型肥肉。

更不必說，不同強積金計劃又有不同收費制度，例如計劃參加費及年費、從成員帳戶扣除的交易費、基金營運費、基礎基金收費以及其他服務收費等，堪稱巧立名目，亟盡鑽營之能事。不管受託人表現如何差劣，管理費從來不會降低，打工仔無語問蒼天！

有工會今年進行調查，近九成半受訪者指去年強積金結餘出現虧蝕；逾八成不滿意強積金回報；逾八成半認為強積金未能應付退休生活開支，今年肯定更慘不忍睹。至於不滿意回報的主要原因，約有七成為「蝕錢」，其次是「跑輸通脹」和「管理費高蠶食回報」。外界促港府須確保強積金結餘保本增值，建議增設保證回報計劃，回報率與通脹掛鈎等，但一直不為官員所接納。甚至乎，講了廿多年的取消強積金對沖，也要拖到2025年才實施。可見港府從來沒有真正站在打工仔立場設想，強積金制度不過是讓利金融業，以及推卸安老責任的遮羞布罷了。

可能有人會說，市民可以自由選擇強積金受託人，但事實是萬變不離其宗，表面有得揀，實際冇得揀。一樣是投資組合選擇少，管理費高，表現好不到哪裏去。何況打工仔為口奔馳，不是人人也有時間和足夠知識去審視自己的強積金組合。打工仔辛勤工作數十載，退休後得「雞碎咁多」朝不保夕，就只有金融機構肥得穿不下襪子，寧不悲乎！