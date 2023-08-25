娛圈單打：AI港姐夠晒靚　咁樣選美正唔正

港姐競選將於周日舉行，今屆被譽為最「高汁」的一屆，是非也特別多。例如大熱莊子璇被爆黐幕後攞着數兼擺款；粗口港姐陳怡名同網民罵戰後自認有情緒病；潘明璇被前男友踢爆全身上下都靠整。看來，一日未到正式決賽，是非還是停不了。

在爭風呷醋新聞滿天飛之際，TVB也搞搞新意思，食住人工智能熱潮，利用AI生成技術打造史上首位AI港姐司儀！這位「美女」名叫陳婉嫣（Evelyn），乃係綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成，由於歷屆港姐冠軍中，以姓陳的比例佔最高，所以呢位AI美女也姓陳。呵呵，又幾盞鬼喎。

官方暫時只釋出一張Evelyn的玉照，見她笑容可掬，骨架纖細，態度端莊，樣子標致，獲網民盛讚靚過好多真人佳麗，仲提議TVB下年搞番個AI選美添！看來，Evelyn可以正式出道喎。

即係咁，隨着科技發展一日千里，AI幾乎能人所不能，就連荷里活都引發憂慮。自5月起，荷里活編劇工會發起罷工，演員工會其後加入支持，源頭就係擔心AI崛起，編劇同演員遲早冇得撈。家陣連港姐都有AI司儀，他朝成套劇都由AI演員演出，又有乜出奇！

之不過，有得也有失。如果將所有港姐換成AI佳麗上陣，係就係夠晒養眼，但可能會悶到飛起。試想想，當個個佳麗都是標準美人，黃金身材，應對得體，偏偏唔搞是非，唔批㬹爭位，冇咗女人獨有的「八婆」特質，不悶出鳥來才怪！所以呢，古天樂所謂的「AI永遠不能戰勝人類」，可能就係咁解！