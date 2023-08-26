美國商務部長雷蒙多訪華前夕，華府又在背後搞小動作，這次針對的是西藏問題。國務院宣布對部分中國官員實施新的簽證限制，理由是參與在中國政府開辦的寄宿學校強行同化100多萬名藏族兒童。說來實在可笑，美國打完台灣牌、新疆牌、香港牌，現在又回過頭來重拾西藏牌，而且理由又是如此荒唐，甚麼叫「強行同化」？何不乾脆說「種族滅絕」？看來美國確實是黔驢技窮，變不出新花樣，只好將這幾張牌來回使用，但又想不出好藉口，於是胡編亂造，愈來愈沒有底線，連自己都不相信。

事實證明，美國有些人壓根兒不想改善中美關係，每當有華府高官訪華，其內部總會出現一些政治噪音。之前國務卿布林肯和財長耶倫訪華如是，這次雷蒙多訪華亦如是，還沒啟程就有不少聲音向其施壓，警告不能對中國軟弱。但實際上，美國從來沒有對中國軟弱過，現在若不是有求於中國，不會喋喋不休要求溝通對話，更不會一個接一個排隊訪華。

老美的邏輯就是如此奇怪，明明有求於人，還要擺出一副咄咄逼人的姿態。更諷刺的是，白宮國家安全顧問沙利文還在惺惺作態，聲稱雷蒙多此行將傳達美國不尋求與中國脫鈎的訊息。一聽就知言不由衷，美國將「脫鈎」改為「去風險」，換湯不換藥，這是人盡皆知的事，根本沒有必要再傳達甚麼訊息。

無事不登三寶殿。商務部長主要是負責商業和經貿事宜，雷蒙多此行目的顯而易見，當然是為了經貿而來，美國有人刻意扯上政治因素，更在其啟程前在西藏問題搞小動作，只能說明他們內心陰暗，為了遏制中國而無所不用其極。所以不難預料，雷蒙多此行大概又是例行到此一遊，不可能有太大收穫。正如之前布林肯和耶倫訪華，不管在中國說得多麼好聽，作出甚麼承諾，都不過是信口開河，回去後統統不認帳，反而變本加厲推出打壓措施。

站在中方的角度，當然希望改善中美關係，起碼雙方經貿可以重回正軌，奈何事與願違，在當前這種政治氛圍下，中美關係根本不可能改善，只會持續惡化。因此，中方不應再抱有任何幻想，最關鍵是做好自己的事情。目前中國經濟面臨下行壓力，各方面問題突出，這是事實，但解決問題只能靠自己，不能指望其他國家，尤其不能指望美國。