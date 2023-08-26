禍水外引，藉戰爭轉移施政缺失，一直是美國奉行的教條。由暴力升息，到發動貿易戰、晶片戰，再到真真正正的熱戰，屢試不爽，屢見不鮮。刻下中國經濟面臨下行風險，爆雷不斷，美媒即忙不迭將同一套套落中國。《華爾街日報》煞有介事指出，中國正步入經濟增速急劇放緩的時代，經濟增長放緩還可能導致北京對外表現得更咄咄逼人，從而增加衝突風險，包括對台灣發動戰爭，是耶非耶？

中國經濟放緩是不爭的事實，但全世界有哪一個國家不是如此？美國、歐洲等富裕經濟體也是一樣，它們甚至有陷入衰退的風險。來說是非者，便是是非人，如果美媒所說的是「金科玉律」，那麼，最熱衷發動戰爭、最希望台海有事的，不正好就是面臨衰退的美國嗎？

無可否認，台海衝突的風險正在升溫，但是否必會爆發熱戰，俄羅斯總統普京早就說出了端倪。他曾言，「中國統一台灣毋須動武」，可謂智者之言。大陸商務部最近表示，將研究中止或部分中止「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」給予台灣的關稅優惠；而在此之前，大陸海關從台灣輸入的杧果中截獲檢疫性有害生物，即時暫停輸入。如此種種，可見中國深明一味讓利台灣並不是辦法，「餓台」必須開始，一旦ECFA真的中止，對台灣勢必造成災難性打擊。

台灣將於明年大選，目前支持度最高仍是民進黨的賴清德，這位「務實的台獨工作者」一旦當選，兩岸更不可能有和談機會。隨着解放軍圍台軍演愈趨頻繁，若美國刻意攪局，擦槍走火的機會便陡然增加。奈何其他兩位參選人完全不成氣候，加上民進黨長期洗腦去中國化，台灣年輕一代大都親日媚美，他們似乎正在選擇走上一條最危險的道路。