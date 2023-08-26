俄羅斯總統普京終於打破沉默，就着僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津墜機身亡發表講話。如此一來，網上流傳普里高津詐死之說便站不住腳，剩下的只有墜機背後有何內情。只能說普里高津的死既有不確定性，但亦有其必然性。

普里高津墜機身亡引發諸般揣測，就連多間俄羅斯媒體也各自引述消息指，飛機失事原因包括炸彈爆炸、普京指使、防空系統誤擊、烏克蘭策動等。從普京形容普里高津是個「命途複雜但才華橫溢的商人」，卻犯了嚴重錯誤，惟不會忘記他和其他瓦格納集團的人員在烏克蘭戰事的貢獻，如此信號已足夠會看者看門道。

行軍打仗講究軍心，普里高津卻高調窩裏反，縱然已刻意射歪，擺出不滿的是俄羅斯國防部長紹伊古與總參謀長格拉西莫夫，惟若被外界接收到「投訴確為事實」，那即是暗指誰人管治無能？普里高津連番拍片鬧神鬧鬼，始終難動紹伊古分毫，何故？他最不該的就是瘋狂得率領部屬進逼莫斯科，「當已高調向世界宣示自己處境，讓想要取他性命之人有所顧忌，令自己能多活一點時間」；早在這場兵變玩成騎虎難下、閃電流產後，本欄已斷言普里高津已替自己烙下將被送往見上帝的必然下場。嚴格來說，他的死因不是墜機，而是自殺。

普里高津搞兵變就好比三料自殺。單是與俄敵對的陣營亦很清楚，除去普里高津即可嫁禍普京；就連被普里高津點名罵過之人，也恨不得他早死早着。換言之，各路人馬令普里高津的壽命充滿不確定性，多活了這兩個月，賺了。身為軍頭既欠謀略亦不知人，要構想得出並成功執行假死計謀？難矣。普里高津曾說「我們都將落地獄，但我們將在地獄中成為最好」，那麼，你不入地獄，誰入地獄呢？