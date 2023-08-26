日本政府無視國際社會強烈反對，周四開始把核污水排放入海後，中國隨即還以顏色，全面暫停進口原產地為日本的水產品。北京下一步還有哪些招數，尤受外界關注。

在國際政治舞台上，國家間的交鋒往往會用到「威懾」的手段，即在別國採取一項行動之前，通過各種手段阻止它發生。北京在日本福島第一核電站啟動核污水排海前，多次警告若日方堅持強推排海計劃，將採取措施反擊，這就是威懾手段。儘管如此，日本依然按照計劃啟動核污水排海，顯示北京的威懾並未能奏效。

某程度而言，這也說明了當今世界的霸主還是美國。在美國和國際原子能機構的背書下，岸田文雄政府相信中國抵制對日本的影響不大，堅持去馬的底氣十足。隨着日本強行排放核污水，意味着北京在這次中日政治博弈的應對策略也邁進新階段，從以往的「威懾」轉向「威逼」手段，即要求日本改變現時排放核污水的做法，恢復原貌。理論上來說，威逼成功的難度比威懾更大，畢竟它要求日本在現有的立場向後退，東京政府會覺得很丟臉。

無論如何，北京既然之前放了狠話，已經退無可退。日本不顧外界反對，堅持將福島核污水排入大海，除了招致國際社會斥責，在日本國內亦引起民意反彈。北京應堅持長時間全面禁止進口日本水產。隨着時間推移，日本海產相關行業將受到嚴重衝擊，轉而把怨氣投向日本政府，給岸田文雄帶來相當大的壓力。在國際層面，福島核污水處置對周邊國家影響深遠。北京雖然無法聯手韓、台反對，大可以和俄、朝及太平洋島國成立聯盟，要求日本提高對外透明度，起碼讓受影響國家派代表長駐福島採集環境樣本，了解最新的訊息。