兩個月前「一日兵變」失敗嘅俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團領袖普里高津，周三從首都莫斯科前往聖彼得堡，但乘坐嘅私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。各界猜測原因不一，有網民甚至指普里高津未死。然而，俄羅斯總統普京周四打破沉默，喺電視台演說向普里高津家人致哀，似是證實其死訊。

普京表示，佢認識普里高津多時，讚揚佢係才華橫溢的商人，之不過話鋒一轉，形容佢命途複雜，曾犯下嚴重錯誤，但也嘗試為自己以及他們的共同事業爭取成果，就像過去幾個月。普京指普里高津「曾犯下嚴重錯誤」，明顯指佢兵變，當時普京盛怒，把事件定性為「叛國」，心中之怒火可想而知，而「叛國」之徒能輕易饒你一條生路嗎？

至於說普里高津「才華橫溢」，也是事實，試想佢從寂寂無聞嘅小偷，由釋囚搖身變作商人，經營餐館而居然變作普京御廚，過程已夠勵志，其後又變成僱傭兵阿頭，叱咤風雲，收入豐厚，點到你唔服？

之但係，命運有時又愛弄人，不是「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，就是橫生一些枝節。呢，要不是普里高津跟國防部長紹伊古及總參謀長格拉西莫夫因軍事、權力「面左左」，鬧得極不愉快，一時按捺不住企圖以兵變「清君側」，搞出今趟「殺身之禍」，以其「才華橫溢」之商人頭腦，應該仍然有排威及歎也。

史學家認為歷史三部曲不過係：知人、曉事、論世，而曉事就係通曉明白人事。普里高津縱使才華橫溢，可人事之活動，應「不妄求，不苟得，當行則行，當止則止」，否則，有妄求者必遭不測，此歷史多例證。史上功臣，能明哲保身者，即所謂「幹驚天動地事，做隱姓埋名人」，能有幾人？