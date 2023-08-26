大漢奸黎智英涉及的國安大案，原定去年12月開審，但因為不斷玩弄法律程序，不是聘請洋大狀辯護引致人大釋法，就是申請永久終止聆訊，結果延至今年9月開審，預料需時80日。詎料峰迴路轉的一幕又告上演，日前高院進行審前覆核，決定將開審日期再次押後。

負責本案的3名國安法指定法官表明，因為當中有法官及控辯律師仍有案件處理，審期須再次押後至12月18日，當審訊至同月22日後則暫停至明年1月2日續審。一件「打老虎」的國安大案一拖再拖，寧不怪乎？

黎智英的代表律師已表明，因為檔期問題，即使案件明年1月2日續審，他也未必有空檔，故最終幾時續審、幾時審結，真是天曉得。因為法官及律師有其他案件在身，便將一宗極為重要的國安案件晾在一旁，是否合理，實屬疑問。

更蹊蹺的是，3名國安法指定法官，當中一人便是2020年一度批准黎智英保釋，引發軒然大波的指定法官。當時其保釋令一出，全城嘩然，律政司隨即向終院提出上訴。終院批出上訴許可，並暫時撤銷黎智英的保釋繼續還押。翌年2月，終院5名法官一致裁定律政司上訴得直，指原審法官把《港區國安法》與《刑事訴訟程序條例》的保釋申請考慮混為一談，忽視《港區國安法》的保釋門檻更為嚴格，因而犯錯，故正式撤銷黎智英的保釋。

一個「犯錯」法官不僅繼續成為指定法官，如今更可參與黎智英案審訊，這究竟是體現出司法獨立還是司法兒戲，社會自有公論。

事實上，回歸以來司法充當反中亂港集團的保護傘已是明擺着的事，黎智英及其狐朋狗黨，不管如何勾結外國勢力搞亂香港，永遠不用受到法律制裁，長期呼風喚雨，要不是《港區國安法》生效，黎智英下獄根本是想像不到的事。然而，你有國安法，我有軟對抗，反正法律操於司法界之手，效果隨時大打折扣。

君不見，本報早前刊出黎智英在獄中的「放風」照後，同日即傳來高院上訴庭判其組織非法集結罪上訴得直，撤銷控罪；參與未經批准集結罪雖維持罪成，但獲得減刑，由12個月減至9個月。同案黨羽也是一樣，皆大歡喜。初審時兩罪均罪成，上訴則既撤控又減刑，反正凡夫俗子不懂艱深法律條文，官字兩個口，怎麼說都有其道理。

這些年，由黎智英申請保釋一度獲國安法官批准；到聘請洋大狀打官司，律政司反對無效連連敗北；再到港府申請禁制黑暴港獨歌不被法庭接納，司法軟對抗無處不在，香港人早就見怪不怪。尤其中美局勢波譎雲詭，多麼匪夷所思的事情都會發生，若說最後黎智英獲釋，大家會意外嗎？說到底，不管黎智英案是否在香港審訊，美西方也認定不公平，與其如此，倒不如乾脆依法送往內地審訊。