世界視線：兩強鬥爭考能耐　美俄領袖分高下

要分析俄烏戰爭這場美俄鬥爭的政治現實，一些分析家已經摒棄政治道德意識形態，因為過去所謂的「自由」，只是大資本家為所欲為收買政客及操控民眾的手段，「民主」只是資本集團及政治精英的內部遊戲，所謂「社會公義」，竟可以是國內及世界各國之間的剝削和貧富懸殊。而拜登與普京政府之間的優劣，其實是要以「馬基維利主義」的政治權術來衡量。

馬基維利（1469-1527年）這位深遠影響後世的意大利政治理論家的分析，強調統治者要成功地取得統治地位並保持權力，而維持穩定和繁榮才是國家要追求的正當目標，人民也以此作為評價統治者或政府好壞的尺度。

馬基維利主義的理論有兩大重點，一個是統治者的「能耐」，他要有管治手段、堅毅及領導才能，必要時可以用強橫的手段以達到好的目的。正如美國總統拜登下狠手拱火俄烏戰爭，以遮掩及保護其家族和美國跨國集團在烏克蘭的既得利益，利用烏克蘭作戰爭代理人削弱俄羅斯，更涉嫌炸毀北溪天然氣管道以綁架德國脫離俄羅斯平價天然氣利益。俄羅斯總統普京則不惜發動俄烏戰爭以對抗北約及強迫烏克蘭中立，更在戰爭升級下乘機擴張國土，吞併烏東4州。

兩人都是應用政治上有傷害性的強橫手段。若果以「能耐」為標準，拜登政府有效拉攏了北約及歐洲大部分國家支持打擊俄羅斯；而俄羅斯竟然可以軍事上非常有實力及組織力，佔領烏東及成功爭取到中國、印度及全球南方的支持，不參與制裁。美、俄雙方都有極大的能耐。

馬基維利主義理論，第二個重點是正確估量「時勢」，亦即是懂得利用及建立優勢，避開劣勢，這方面往往是後世理論家忽視了的非常重要元素。對比之下，拜登政府就情勢惡劣，它拱火俄烏戰爭希冀勝利以爭取連任，不單止是孤注一擲，動機也被共和黨識破而加以阻止，更使社會廣大民眾非常不滿其耗費使國家更破落，民生更困苦，如今拜登的支持度跌跌不休，連任機會渺茫。

相反，普京政府多年經濟耕耘使俄羅斯人民生活大幅改善，相信北約東擴會傷害社會大眾的根本利益，而戰爭瀰漫下經濟並沒有下滑，因此得到約80%的民眾支持度，可見普京政府創造並掌握到優勢，勝利在望。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻