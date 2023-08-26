正論：搞夜市一廂情願　人流缺人手更缺

「夜市」成為城中熱話，港府鐵定去馬，要求商戶在中秋節「起動」延長營業時間，跨越10‧1再持續一段日子，一於搞活搞旺夜市。然而，理想很豐滿，現實很骨感。零售業界坦言，現時仍面對人手不足問題，加上港人紛紛北上消費，恐怕即使延長營業時間也是無濟於事。

自社會復常後，本地消費市道不但沒有出現報復式反彈，市民反而蜂擁外遊，不是去日韓，就是去台灣，甚至歐美，肥水流向別人田。市民在外地消費增加，返港後自然「就住使」，消費減少，令本地消費市道疲弱。更要命的是，北上港人的數字一直在高位徘徊，僅7月就有超過580萬人次港人北上，南下內地旅客僅約297萬人次。此長彼消，益發令本地經濟疲不能興。

有見深圳夜經濟蓬勃，廣州夜市有聲有色，別人做得到，香港做不到，港府由是打發展商主意，要求他們延長旗下商場的營業時間，刺激市民在晚間外出花錢。盛情難卻，發展商不得不說好，但商場延長營業是一回事，入面的商戶是否響應卻是另一回事。有商戶坦言不會跟隨商場做法，勉強延長營業時間，若沒有足夠顧客支撐，徒然增加經營成本而已。

果不其然。香港零售管理協會主席便指出，普遍商戶連日間生意都欠缺人手，缺口達一至兩成，不少員工嚴重超時工作，並無條件延長夜市。況且疫後晚市已較疫情前淡靜很多，無論是餐飲業，抑或零售業皆對延長營業時間「耍手擰頭」，猶如一盆冷水澆向港官頭上。

疫後本地勞工短缺已非一朝一夕的事，港府事急馬行田，不得不破天荒就26個行業輸入外勞，包括售貨員、侍應生、接待員、收銀員等。過去這些低技術工種請人輕而易舉，現在卻要指望外勞，可見人力不足已到了前所未見的嚴峻程度。惟輸入外勞遠水難救近火，港府急就章要求業界延長營業時間搞旺夜市，卻沒有顧及人手緊絀問題，不是強人所難是甚麼？

由此可見，香港夜經濟疲弱，原因是多方面的，包括客源不足、人力不足、營商成本高昂等等。而對於消費者來說，深圳之所以比香港更具吸引力，最主要原因是性價比問題。深圳物價較相宜，服務質素則不斷提升，產品種類也多元化。反觀香港不僅故步自封，甚至不斷退步，有些人仍然對內地帶有偏見，對旅客不友善，凡此種種，皆和趕客無異。

說到底，港府要搞旺夜經濟，不能旨意商場延長營業時間就能了事，自己也要付出，例如舉辦大型活動吸客，甚至派發夜間消費券。而業界亦不能以一句「人手不足」，便當成不思進取的擋箭牌，也要着力提升服務和出品質素，令顧客覺得物有所值。更須指出，消費多寡跟消費者的情緒大有關係。現時樓股皆跌，市民身家大縮水，經濟前景不容樂觀，還怎麼可能有心情、有能力大手筆消費？在炒風已然絕迹之際，港府不能一味抱殘守缺，宜盡快為樓市「撤辣」，為真正激活經濟踏出重要一步。