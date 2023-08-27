世界視線：前總統成嫌疑犯　美國政治壞徵兆

根據美國法律，一名聯邦或州檢察官如果掌握足夠證據，可以召集23名公民組成大陪審團商討決定，如果有過半數同意，可以啟動起訴程序，嫌疑人要面對審訊。

美國第45任總統特朗普卸任後面對多次起訴程序，包括聯邦起訴他涉嫌干預全國大選，以及私下非法管有國家秘密檔案；兩次州政府起訴，包括紐約州起訴他涉嫌動用選舉經費付給成人電影女星掩口費，以及今次試圖推翻喬治亞州的2020年總統選舉結果。由於不自首也會被逮捕，特朗普上周四到喬治亞州富爾頓縣監獄自首，歷史上首次有前總統被拍下嫌疑犯大頭照，他較早前同意支付20萬美元保釋金，但他向記者宣稱他沒有做錯甚麼，凸顯自己是被政治迫害。

這些案件所涉及的問題及範圍都非常廣泛複雜，控方是否能夠在明年大選前搜集足夠證據開始審訊及達成判決，就非常關鍵。若果審訊及判決未能在大選前完成，特朗普仍然大有機會在初選擊敗其他共和黨參選人，出選總統；若果他當選總統，即使審訊及判決有罪，他也可想方法在聯邦及州層面搞赦免。

不過，若果重要政治案件的審判在大選前完成，特朗普被定罪，則大有可能影響他成功透過初選成為共和黨總統候選人，起碼共和黨內支持及反對他當候選人的陣營會內鬥及分裂，絕對不利共和黨選情，這也正是民主黨想見到的。然而，即使特朗普無法成為總統候選人，他對政局還可以產生很大的影響，包括他可以組織第三勢力參加競選，也可以選擇支持或不支持任何共和黨人當總統候選人。

但若審訊裁決特朗普無罪，他的聲望會大振，這無疑使他批評民主黨及其「深層政府」（deep state）──即是由政府官僚、公務員、軍工複合體、金融業、財團、情報機構所組成，為保護其既得利益，幕後真正並實際控制國家的集團──一直在陷害他的說法，會更深入其支持者及不少公眾的信念，對他競選總統會非常有利。

根據美國法律，被定罪的特朗普還可以參選及在勝選後當總統，除非國會以「煽動叛亂」為由，以及三分之二大多數通過取消他的資格或彈劾當選的他，但目前4項控罪都不涉及此範圍。

美國前總統成為嫌疑犯，是民主、共和兩黨傾軋的表現，也引發民眾撕裂，是美國國運不祥的徵兆。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻