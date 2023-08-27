已經打了500多天的俄烏之戰，不管結局怎樣，都將成為第二次世界大戰及冷戰後影響世界格局的重大事件。這樣的戰爭，目前可見青史留名的國家元首有3位，一是俄羅斯總統普京，二是烏克蘭總統澤連斯基，三是美國總統拜登。

然而，按照不同利益「史觀」，能夠成為英雄或悲劇英雄的，是俄羅斯的普京和烏克蘭的澤連斯基；美國的拜登，只配是為了他的家族利益、財閥利益而挑起戰爭的黑手，這隻黑手，在挑起戰爭為美國某些特定集團獲得利益的同時，也大大損害了美國的經濟、民生和整體利益。美國的民眾和輿論，只把拜登視為自私而愚蠢的老糊塗政客，為了「爭取連任」而損害美國。因此，俄烏之戰最後打成甚麼樣，拜登能否連任總統，他都與本國「英雄」無緣。

一將功成萬骨枯。在戰爭中最容易成名的，當然是在戰場上拚殺的戰將，他們是各國響噹噹的英雄。近年，俄羅斯瓦格納僱傭兵集團的首領普里高津，成了俄羅斯名聲僅次於普京的傳奇式英雄。當然，這個英雄是帶有大大缺點、突出毛病，甚至有些罪惡、邪行的英雄，是兇神惡煞模樣的英雄，是狂妄自大、野心勃勃、試圖反叛的英雄。現在他死於墜機事件，死於俄烏戰爭正酣，死於有機會「戴罪立功」之際。

普里高津是不是英雄，這要由俄羅斯說了算，由俄羅斯的「歷史敍事和評價」說了算，由俄烏之戰中他對自己的國家民族的貢獻說了算。普京為此已經定了調，他說，普里高津是個「命途多舛但才華橫溢的商人」，曾犯嚴重錯誤，但不會忘記他和其他瓦格納集團的人員在烏克蘭戰事的貢獻。普京讚揚普里高津為打擊新納粹政權的共同事業作出了重大貢獻；對此，普京說不會忘懷，永遠銘記。

當然，作為一名戰將，不論他是「國防軍」還是僱傭兵，表現再英勇、再英雄，若是政治上行差踏錯，那就命運堪憂。