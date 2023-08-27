日前，俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團的高層人員遭遇不測，首腦普里高津與多名將領皆死於空難。美西方媒體逮着機會，乃大肆渲染，指這場空難是人為造成，幕後指揮者正是俄羅斯總統普京。更有人發揮無限想像力，把今次空難說成是「林彪事件」的翻版。

1971年，時任中國國防部長林彪與最高領導人毛澤東意見不合，林彪帶同家人出逃，據說是要投奔蘇聯。飛機進入蒙古領空後突然墜毀，中國官方說是意外，但部分人至今認為，林彪一行是被擊殺，甚至說是毛澤東親自下令，用導彈將飛機打下來的。今年6月，普里高津曾領導瓦格納集團軍叛變，但事件在36小時內即告平息，總統普京宣稱，已原諒了所有叛變的參與者。克里姆林宮的主人言猶在耳，瓦格納一眾高層卻突然遭受「團滅」，故西方媒體紛紛懷疑，是普京出爾反爾，他一手策劃了今次空難，目的就是要將叛軍主腦們一窩端。

普京是否參與其事，我們暫且不論，但若然將普京與毛澤東相提並論，更把上述的空難等同於「林彪事件」，那便是大謬不然。毛澤東由始至終，從沒明示或暗示過要擊殺林彪。根據中方的歷史記載，毛主席知道「親密戰友」出逃的消息後，表現鎮定如恒，只拋下一句：「天要下雨，娘要嫁人，由他去吧。」

有些好事者老是不依不饒，說中國共產黨刻意隱瞞了歷史真相，但是「林彪事件」發生之後，最早到達現場調查的，是蘇聯和蒙古的專家。蘇聯解體後，歷史檔案已經公開，據現存資料顯示，當日林彪的飛機並沒有受到導彈或炮火攻擊，機上之所以發生爆炸，是因為飛機急降的時候，右面機翼摩擦地面，進而着火造成的。