剛在南非落幕的金磚國家領導人峰會，除了伊朗、沙特阿拉伯、埃及等6個國家加入金磚組織成為全球焦點之外，中國國家主席習近平和印度總理莫迪在會議期間會晤也受到外界關注，畢竟兩國關係在過去3年持續緊張，而兩人相見已是去年的事。

近年中印同步快速發展，無可避免也出現了一些競爭與摩擦，尤其是2020年雙方在邊境爆發40年來最嚴重的流血衝突，更令兩國軍隊長期緊張對峙。但如果看地圖的話，可以知道中印有着全球最高的喜馬拉雅山相隔。在軍事層面而言，中國具有向印度進攻的地理優勢，卻欠缺後方支援的地理條件。而印度有防禦的地理優勢，卻沒有向中國進攻的地理條件。換言之，兩國打仗對大家都不利。

中國和印度的民族特性相差極大，這兩大新興市場由於近年經濟發展勢頭迅猛，備受國際矚目，且經常被拿來比較。然而，中國一直不把印度視為競爭對手，我們很少看到中國政府的智囊專家在政治和經濟上把印度作為重要參照對象來研究。在民間，你問十個中國人，十之七八都也不了解印度。

反觀印度，卻對中國經常表現出既羨慕又防備的矛盾心理，這和1962年兩國的邊界戰爭有關。長期懸而未決的邊界問題，使得印度對中國深感不安。當年戰爭失敗也給印度帶來屈辱感，一直視中國為對手，故美國一直想拉攏印度圍堵中國。

習近平在和莫迪的會面中強調，兩國關係改善發展符合雙方的共同利益。誠然，國際政治舞台充斥着謊言，但我相信習近平這番說話是真心話。中印目前都處於發展階段，需要良好的國際環境。印度應該自己有信心，增強與北京在政治以及軍事方面的互信，這對大家都有好處。