世界視線：金磚組織峰會　挑戰西方霸權

在南非約翰內斯堡舉行的第15屆金磚國家峰會落幕，確定了擴充成員，南非總統拉馬福薩宣布有6個新成員國加入，但並沒有向公眾解釋選取的條件是甚麼；不過，他表示這只是第一階段，將來還會陸續有新成員國加入。

非洲有政經分量的埃及加入，是原五大成員國的共識；埃塞俄比亞因其蓬勃的經濟發展可加入，也是大會以及非洲國家的基本默契。至於沙特阿拉伯、阿聯酋、伊朗三大產油國的加入，是明顯得到南非、中國及印度的共同大力支持，以增加油氣及貨品服務以各本國貨幣貿易，而俄羅斯也支持以打開其南通道。阿根廷得到唇齒相依的巴西以及最大經濟貿易夥伴中國支持，加入也是理所當然。

令人惋惜的是沒有東南亞國家入選，可能是它們和中國關係密切，加入也未必能帶來效益，對有分量的印尼還在觀望；非洲缺少阿爾及利亞和尼日利亞兩大國加入，亦是較可惜；拉美的委內瑞拉未能加入，是因為其經濟體積太小。

從今次遴選可見，新成員的加入要在有支持及沒反對之下才可實現。中國和俄羅斯一直強調金磚組織的地緣經濟要結合地緣政治，以建立抗衡G7一向同時操控地緣經濟及政治的霸權；也正因為發展中國家受不了G7的經濟及政治剝削和壓迫，才希望加入金磚組織找逃生門。不過，明顯印度與美國關係愈來愈密切，連巴西及南非都不想過分挑戰領導G7的美國政府，結果今次的遴選是原本五大成員國即席及逃避過度政治化的「政治」決定。但隨着往後更多「全球南方」國家加入，金磚組織與G7的抗衡只會有增無減。

下屆金磚國家峰會將在俄羅斯舉行，俄羅斯政府肯定會推動今次未能推出的新金融貨幣體系，也相信能訂立新的遴選條件，進一步增加會員國數目，向多元化世界邁進。有政治分析家認為，若今次峰會推出新的金融貨幣體系，會太倉促草率，特別是印度會否決以防人民幣獨大，未來更多成員國加入議定及推行會更有實力，也遲早會衝擊美元霸權。其實，金磚組織的壯大，更大的影響是對抗G7的經濟及新殖民主義霸權、對自然資源及糧食的定價壟斷，建立國際更公平的新定價及交易體系。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻